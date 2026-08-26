Pocas horas antes de la final de Copa contra el VfB Stuttgart, que a la postre coronó el año más exitoso del FC Bayern Múnich desde 2020, de repente solo hubo un tema en el campeón récord alemán. En una entrevista con Der Spiegel, tan contundente en sus opiniones como de costumbre, Uli Hoeneß expresó sus "dudas" sobre el trabajo del director deportivo, nombrado a principios de 2024. Las opciones de una renovación del contrato de Max Eberl, que todavía se extiende hasta 2027, estaban en "60:40".

Son apariciones como esta las que subrayan el poder que el patrón del club sigue teniendo en el Bayern. Y eso, incluso años después de su "retirada" oficial del negocio operativo. La ofensiva de Hoeneß, cuestionable desde un punto de vista humano, dejó huella visiblemente también en Eberl. Aun así, tras la final ganada tiró de humor negro de forma proactiva y luego firmó una aparición auténtica y segura. "Mi piel se ha vuelto gruesa", subrayó, dejando así una reacción notable. Una vez más. Como ya había ocurrido en las semanas y meses anteriores. Hasta el momento de su renovación hasta 2029 el martes.

Eberl ha experimentado una evolución claramente reconocible. Que conoce y entiende el negocio ya se veía claramente en sus etapas en Gladbach y Leipzig. En la Säbener Straße, sin embargo, el reloj funciona de otra manera. Además del trabajo del día a día, también forma parte del cargo mantener satisfecho al poderoso consejo de supervisión, personificado en Hoeneß y el ex director general Karl-Heinz Rummenigge. Pero, ante todo, quien tiene que estar satisfecho es Hoeneß.

El mismo que hace alrededor de un año había calificado a Eberl en "Doppelpass" de demasiado blando, demasiado egoísta y demasiado derrochador con el dinero ganado con tanto esfuerzo. Mientras tanto, la situación ha cambiado, como dejó entrever el propio Hoeneß ya al inicio de la pretemporada en Tegernsee, llegando incluso a disculparse personalmente con Eberl por sus declaraciones al margen de la final de Copa y elevando solo dos meses después las opciones de una nueva colaboración al "100 por ciento".

Que ahora realmente haya sido así es algo que Eberl se ha ganado con creces en el pasado reciente. No solo ha resistido la inmensa presión, ejercida también por Hoeneß. El técnico de 52 años también ha confeccionado, y eso es al fin y al cabo lo más importante en su cargo, una plantilla a la que, con una elección perfecta del entrenador, se le puede atribuir el máximo éxito. Sobre todo porque el equipo, pese a unas condiciones complicadas y a unas directrices estrictas desde arriba, se reforzó de manera considerable tanto en amplitud como en calidad con Nathaniel Brown e Ismael Saibari.

Reproches una y otra vez: así se ha ganado Max Eberl su nuevo estatus en el Bayern

Con ambos fichajes, Eberl, muy en la línea de Hoeneß, había dejado atado todo pronto y, aun así, mantuvo sensibilidad en lo relativo a la política de precios. Como informó recientemente Sport Bild, tras la final de Copa también habría buscado con más intensidad la cercanía del dirigente de 74 años y de Rummenigge. Ambas figuras del club habrían echado en falta antes un intercambio regular. Que este se quedara corto se había notado en el pasado, por ejemplo, en la gestión de Thomas Müller. Eberl primero había dejado más o menos en manos del veterano la decisión sobre su continuidad, antes de que Hoeneß afirmara públicamente lo contrario. O cuando Eberl anunció en el caso de Leroy Sané una pronta renovación de contrato, para al final tener que dejar marcharse gratis al internacional.

De toda la verdad forma parte, por supuesto, que el camino hasta el cambio en el estatus de Eberl fue pedregoso. Vincent Kompany, como es sabido, no fue la primera, la segunda ni siquiera la tercera opción de la cúpula del Bayern en torno a Eberl, que incluso quiso convencer una vez más a Thomas Tuchel para que siguiera después de la separación decidida semanas antes.

Pero también fue Eberl quien siempre tuvo al belga en el radar y quien, tras la cascada de negativas, terminó imponiéndose. Al menos eso ya se lo reconoció Hoeneß a finales del año pasado. "El mérito es de Max Eberl. Fue él quien primero puso sobre la mesa el nombre de Vincent y quien luego también lo consiguió", dijo Hoeneß, solo para volver a recalcar en mayo que Eberl en realidad quería recuperar antes a Tuchel.

También en el caso de Luis Díaz, el fichaje estrella del verano pasado, hubo una dosis de suerte. Antes, el Bayern había salido perdiendo con Florian Wirtz, mientras que las alternativas previstas como Nico Williams, Xavi Simons o Christopher Nkunku no eran viables o habían sido rechazadas por el consejo de supervisión. Pero de nuevo fue Eberl quien tomó las riendas y acertó de lleno. Los críticos que cuestionaban el paquete global formado por edad y traspaso hace tiempo que han enmudecido.

La decisión de incorporar a Nicolas Jackson por una cuota desorbitada en calidad de cedido fue, eso sí, claramente errónea. Pero al acuerdo también le había precedido una orden de cesión de Hoeneß, probablemente pronunciada solo cuando el propenso a las lesiones Kingsley Coman ya había sido malvendido a Arabia Saudí por 25 millones de euros, aunque todavía era imprescindible reforzar en amplitud el ataque.

La innecesaria y carísima incorporación de Joao Palhinha se había iniciado ya antes de la llegada de Eberl, al que se le había hecho una promesa tras el traspaso frustrado un año antes. Aun así, Ebert está sacando el máximo partido de la situación con el cambio al Benfica de Lisboa. También en el caso de Bryan Zaragoza se vislumbra una solución satisfactoria, con lo que se habría completado la siguiente etapa en el ahorro salarial que él exigía.

Por último, este verano también fueron vendidos por buenas cantidades Daniel Peretz y Alexander Nübel, al igual que Mathys Tel o Adam Aznou el año pasado, mientras que tras Müller también los altos salarios de Leon Goretzka y Raphael Guerreiro han desaparecido de la masa salarial con el fin de sus contratos.

También la acusación de que Eberl hizo demasiadas concesiones a Jamal Musiala, Alphonso Davies y Dayot Upamecano en sus costosas renovaciones está solo parcialmente justificada. Mientras que este último dio un gran paso hacia la absoluta élite mundial la pasada temporada, en el caso de Musiala y Davies no era previsible por su forma, desde luego, que ambos fueran a sufrir unas molestias físicas de ese calibre.

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¿Control desde arriba? Max Eberl probablemente pierde competencias en el Bayern

A la eliminación de cargas heredadas y a las decisiones correctas o comprensibles en la planificación de la plantilla se contrapone así el tema recurrente de que el poderoso órgano en torno a Hoeneß tenía problemas con Eberl y posiblemente también pueda volver a tenerlos pronto.

Como es sabido, una pequeña crisis deportiva puede tener consecuencias graves en Múnich. Que, según se informa, Eberl deba perder competencias en el Campus y que también personas de su confianza como Markus Weinzierl hayan tenido que marcharse o, en el caso de Nils Schmadtke, aún tengan que hacerlo, también deja un regusto amargo. Lo mismo ocurre con la supuesta introducción en verano de un nuevo comité de fichajes que, según la Abendzeitung, está siempre en contacto con Eberl.

La mano controladora del órgano y la lengua afilada de Hoeneß acompañarán a Eberl también en los próximos años. Pero ahora sabe cada vez mejor cómo lidiar con ello sin descuidar su verdadero trabajo ni perder su olfato para el mercado de fichajes. El nuevo contrato es la recompensa merecida por ello.

Max Eberl en el Bayern Múnich: las incorporaciones, en detalle