Matthäus golpea a Klopp: no estamos satisfechos y Alemania paga el precio de los 44 jugadores

Cuando Jürgen Klopp abandonó el césped del estadio de Salónica la noche del pasado domingo, era plenamente consciente de que el entusiasmo que acompañó su nombramiento como seleccionador de Alemania aún no se había traducido en resultados sobre el terreno de juego.

Una sola victoria en los primeros cuatro partidos internacionales no está a la altura de las expectativas que todo un pueblo había depositado en él.

Los aficionados de la Mannschaft esperaban un impacto inmediato y mágico cuando el querido exentrenador del Liverpool y el Borussia Dortmund tomó las riendas el pasado julio, en sustitución de Julian Nagelsmann tras otra decepcionante eliminación en el Mundial, pero la realidad resultó mucho más complicada.

Cifras impropias de los alemanes

A excepción de la única victoria por 2-0 ante Serbia la semana pasada, los resultados fueron decepcionantes: derrota como local ante Grecia, luego un empate sin goles por 0-0 el domingo y, antes de eso, un empate 1-1 con Países Bajos en el Grupo 2 de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Un balance que situó a Alemania en el tercer puesto con apenas 5 puntos, mientras que las selecciones de Países Bajos y Grecia encabezan la clasificación con 8 puntos cada una, según Reuters.

La leyenda del fútbol alemán Lothar Matthäus, capitán de la selección campeona del Mundial de 1990, comentó: «En general, era evidente que muchos aspectos de su juego aún no estaban del todo compenetrados».

Y añadió: «Estaba claro que los jóvenes jugadores disfrutaron de la experiencia; por desgracia, los puntos que cosechamos no estuvieron al nivel exigido. No podemos estar satisfechos con el botín de puntos».

Klopp ve lo que los demás no ven

Pese a ello, la selección alemana se mostró más feroz y aguerrida de lo que lo había sido en los últimos años, y los observadores vislumbraron en algunos tramos el característico estilo ofensivo y rápido de Klopp.

En eso se apoyó Klopp, de 59 años, para defender a su equipo, cuando declaró tras el último partido de la serie de cuatro encuentros de este mes: «Estoy muy satisfecho porque sé de dónde venimos. No habría creído que íbamos a ofrecer una primera parte de este nivel apenas una semana después. Los jugadores hicieron una actuación magnífica; sus movimientos y su colocación fueron excelentes».

Y agregó: «Estoy muy impresionado con el equipo y con la forma en que jugamos. Todos hicieron un gran esfuerzo durante las dos últimas semanas y demostraron que merecían la convocatoria. Cuando defendemos de forma colectiva como esta, los jugadores pueden ofrecer un fútbol magnífico».

Klopp ya había sorprendido a muchos y recibido grandes elogios cuando anunció una lista de 44 jugadores para los cuatro partidos, con dos convocatorias separadas de 22 jugadores cada una, y llamó a 16 jugadores nuevos en su afán por recuperar el prestigio del cuádruple campeón del mundo.

El defensa Philipp Treu y el extremo Nnamdi Collins figuraron entre los recién llegados que ofrecieron una sólida actuación en sus debuts.

La misión de salvar el prestigio

Klopp es consciente de que su tarea ya no consiste únicamente en construir un equipo, sino en salvar el rumbo de la clasificación. Tras la sorprendente derrota ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial del pasado junio bajo la dirección de Nagelsmann, el tercer fracaso temprano después de las eliminaciones en la fase de grupos de 2018 y 2022, la afición ya no tiene paciencia para más fiascos, teniendo en cuenta que la última coronación de los alemanes fue en 2014.

Conseguir victorias se ha convertido en una necesidad imperiosa cuando la selección alemana visite a Serbia el 13 de noviembre y, tres días después, reciba a Países Bajos, si quiere seguir en la pelea por uno de los dos primeros puestos que dan acceso a la clasificación.







