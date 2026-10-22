La selección de Marruecos de fútbol sala siguió imponiendo su dominio en el continente africano, tras proclamarse campeona de la Copa Africana de Naciones 2026 por cuarta vez consecutiva, después de vencer a Angola por 5-2 en la final, disputada en la capital, Rabat.

Marruecos no se conformó con conservar el título, sino que logró una hazaña histórica al alcanzar su cuarto campeonato, situándose en solitario al frente de las selecciones con más títulos en la competición, superando a Egipto, que conquistó los tres primeros.

Un gol que encendió la final y una rápida respuesta marroquí

La selección marroquí tuvo que esperar hasta el minuto 17 para quebrar la resistencia de Angola, cuando Othmane El Idrissi lanzó un potente disparo desde la banda derecha que pasó por un ángulo cerrado junto al portero, encendiendo las gradas del Palacio de los Deportes del complejo Príncipe Moulay Abdellah en Rabat.

El encuentro contó con la presencia de Mohamed Ouahbi, seleccionador de Marruecos de fútbol, que siguió la final desde las gradas.

Pero la alegría de los locales no duró mucho, ya que Angola logró igualar el marcador apenas un minuto después, anotando el primer gol en la portería de Marruecos durante el torneo, antes de que la selección marroquí recuperara rápidamente la ventaja.

El gol de la ventaja llegó a través de Youssef Jouad en el minuto 19, después de regatear a su rival y lanzar un disparo cruzado de larga distancia que se alojó en la red, con lo que la selección marroquí terminó la primera parte por delante por 2-1.

Marruecos golpea con fuerza tras el descanso

La selección marroquí afrontó la segunda parte con una clara determinación de sentenciar el duelo, y no esperó mucho para ampliar la diferencia, después de que Idriss El Rais El Fani anotara el tercer gol en el minuto 21 con un disparo de larga distancia.

Con la final acercándose a su fin, Marruecos asestó dos golpes adicionales a Angola, ya que Ismail Amazal marcó el cuarto gol en el minuto 33, antes de que Bilal El Bakkali añadiera el quinto en el minuto 35, situando a la selección marroquí en una posición cómoda antes del pitido final.

Angola anotó un segundo gol en el minuto 37, pero no cambió el destino del duelo, que terminó con la victoria de Marruecos por 5-2 y su coronación como campeón continental.

Marruecos reina en solitario en el fútbol sala africano

Con esta coronación, la selección marroquí elevó su registro a cuatro títulos consecutivos, después de ganar las ediciones de 2016, 2020 y 2024, antes de añadir el título de 2026 a su palmarés.

Marruecos se convirtió además en la selección con más títulos en la Copa Africana de Naciones de fútbol sala, superando a Egipto, que conquistó los tres primeros títulos en la historia de la competición en los años 1996, 2000 y 2004.

Con esta hazaña, la selección marroquí reforzó su condición de principal potencia del fútbol sala africano, al combinar la retención del título por cuarta vez consecutiva con el récord en solitario de mayor número de coronaciones.