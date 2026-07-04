Marruecos bate un récord histórico y supera el logro de Senegal en el Mundial

Marruecos venció 3-0 a Canadá el sábado en octavos del Mundial 2026 y avanzó a cuartos por primera vez.

Los «Leones del Atlas» dominaron desde el inicio y sellaron el pase a cuartos con un triplete. En la siguiente ronda enfrentarán al ganador de Francia y Paraguay.

Además, se trata de la mayor victoria de una selección árabe en la historia de los Mundiales, lo que amplía el palmarés de Marruecos.

Repitió así su histórica victoria sobre Escocia en la fase de grupos de 1998.

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Además, Marruecos ya suma 10 goles en este Mundial, igualando a Senegal como la segunda selección africana que alcanza esa cifra en una sola edición.

Marruecos reafirma su estatus de candidato tras combinar solidez y buen juego, y ya está a un paso de las semifinales por segunda vez consecutiva.

Los aficionados árabes aguardan con ilusión el siguiente encuentro de los «Leones del Atlas», cuyo rival saldrá de Francia o Paraguay, confiando en que la aventura continúe y se escriba otro capítulo dorado en el Mundial 2026.