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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Marotta: «¿La Champions, un sueño? Hay que pelearla hasta el final»

Inter Milán

Giuseppe Marotta, presidente del Inter, habló antes del partido de Champions contra el Brujas ante los micrófonos de Sky:


«Hay que empezar bien en casa después de haber perdido en Madrid. Necesitamos sumar puntos y arrancar de la mejor manera ante nuestra afición».


SOBRE LA CHAMPIONS - «Hay que darlo todo y competir hasta el final, aunque los rivales sean combativos, como también dice Chivu».


SOBRE EL ESTADIO - «Tener un estadio de nuestra exclusiva propiedad habría sido un camino demasiado difícil. Mientras no haya un nuevo estadio, se juega en San Siro. Creo que construir el estadio con el AC Milan es una sinergia importante para ambos».


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