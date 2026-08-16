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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

Mariscal hace retroceder al Manchester City 120 años, y Tzolis emula a Beckham

Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
E. Maresca
M. Arteta
C. Tzolis
D. Beckham
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El Arsenal repite la hazaña de 2014

El Arsenal asestó un duro golpe al Manchester City en el arranque de la temporada, tras imponerse por tres goles a cero, este domingo, en el estadio Millennium de la capital galesa, Cardiff, para conquistar la Community Shield inglesa por decimoctava vez en su historia, en un inicio perfecto de su nueva campaña.

Según la red de estadísticas «Opta», Enzo Maresca sufrió una abultada derrota en su primer partido con el Manchester City, con la que igualó la peor derrota de un entrenador del equipo en su debut.

La red detalló que Harry Newbould fue el único entrenador antes de Maresca que sufrió una derrota por una diferencia de tres goles o más en su primer partido con el Manchester City, cuando cayó ante el Arsenal por 4-1 en 1906.

«Opta» añadió que la victoria del Arsenal sobre el Manchester City por un contundente 3-0 representa la mayor diferencia de goles en un partido de la Community Shield desde 2014, cuando el Arsenal venció al mismo equipo por el mismo resultado.

La nueva victoria confirma la superioridad del Arsenal en uno de los enfrentamientos más destacados del fútbol inglés, después de que el equipo lograra imponer su dominio y sellar el título con una actuación contundente y un resultado abultado.

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El partido fue testigo de una destacada actuación de Christos Tzolis, que dio dos o más asistencias en su primera titularidad con la camiseta del Arsenal.

«Opta» señaló que Tzolis se convirtió en el primer jugador en dar dos o más asistencias en un partido de la Community Shield desde David Beckham en 1996, cuando logró la misma hazaña con el Manchester United ante el Newcastle.

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