Mario Been aún no está impresionado por Sofyan Amrabat, fichado recientemente. Según el analista de ESPN, el centrocampista no aporta actualmente «ningún valor añadido» al Ajax, que el sábado dejó escapar dos puntos contra el NEC (1-1).

Been vio en el Johan Cruijff ArenA a un Ajax sin creatividad y, según él, Amrabat desde luego no va a aportarla. «No aportó ningún valor añadido. Pases en horizontal y tocarla de un lado a otro. Eso lo puede hacer cualquiera.»

«En estos partidos necesitas creatividad. Gente capaz de desbordar a los jugadores. No estaban presentes», dijo Been, alarmado por el juego del Ajax, que aun así se puso por delante por medio de Tolu Arokodare a los siete minutos de partido.

Amrabat, por cierto, pudo quedarse los 90 minutos en el campo contra el NEC. Jorthy Mokio y Julian Brandt fueron las otras piezas del centro del campo de tres del Ajax, con Davy Klaassen como suplente tras el descanso.

Been sí tiene una opinión mucho mejor de Abdellah Ouazane. El extremo volvió a tener la oportunidad de demostrar su valía como suplente ante el entrenador Míchel. El analista sí cree que el atacante de banda debería tener muchos más minutos en el Ajax.

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«Cuánto tarda en entrar Ouazane. Te pasas todo el partido mirando a los grandes nombres que ha fichado el Ajax, pero este chico salido de la cantera tiene, en mi opinión, más calidad», le trasladó Been al entrenador español del club de Ámsterdam.

«Yo le pondría siempre. Además, también puede desbordar rivales. Y precisamente en este tipo de partidos eso es tremendamente importante. Si luego tiene que marcar la diferencia en media hora, quizá eso ya sea pedirle demasiado.»

«Ves que de Ouazane salen un par de buenas acciones. Pero en realidad debería tener mucho más tiempo para mostrar sus cualidades», concluyó Been.