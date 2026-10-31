Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, se pronunció sobre la derrota de su equipo ante el Brighton, por un gol a cero, en la novena jornada de la Premier League.

La cadena BBC publicó las declaraciones de Maresca, en las que el técnico italiano dijo: "Es algo extraño. Tengo la misma sensación que me invadió tras el partido ante el Aston Villa fuera de casa. Hicimos lo suficiente para merecer un mejor resultado, pero debemos superarlo e intentar ganar los partidos".

Y añadió: "Generamos un buen número de ocasiones ofensivas. A veces hay que ser más preciso de cara a portería y marcar, pero lo importante es que creamos las oportunidades".

Continuó: "Lo hicimos todo, sinceramente. La actitud de los jugadores fue buena y no tengo ninguna objeción al respecto ni sobre el rendimiento. Los jugadores lucharon hasta el final y esperamos tener más suerte la próxima vez".

El Manchester City ha encajado 10 goles en los 9 partidos que ha disputado en la Premier League esta temporada, el doble de goles que ha recibido la portería del Arsenal.

Los errores individuales en la línea defensiva han empezado a acumularse, pues Marc Guéhi, que fue excluido del once en el partido ante el Brighton, y Gianluigi Donnarumma cargan con la responsabilidad de algunos errores durante el enfrentamiento ante el Aston Villa, mientras que Matheus Nunes fue el causante del error ante el Brighton.

Cuando se le preguntó a Maresca por las razones de los errores individuales, dijo: "¿Por qué? Eso ocurre a veces".

Y añadió: "Por desgracia, estos errores los cometen nuestros jugadores, pero creo que forman parte del juego, parte del fútbol. Son cosas que en muchas ocasiones ocurren en nuestra contra".

Y subrayó: "Debemos analizar lo que podemos mejorar y luego intentar superarlo".

Maresca dijo sobre sus elecciones en el centro del campo: "Esperaba que el partido fuera físico. Analicé el rendimiento del rival y vi sus partidos; es un equipo que se apoya en la presión individual y en los duelos intensos".

Y destacó: "Creo que empezar con 3 jugadores de fuerza física fue una buena idea, además de que pensaba aprovechar los últimos veinte o treinta minutos para hacer cambios que le dieran frescura al equipo, dando entrada a Rayan Cherki, Alan y Phil Foden".

Erling Haaland no tuvo suficientes ocasiones reales, mientras que Iliman Ndiaye hizo un partido discreto y desperdició las mejores ocasiones del Manchester City, en cada tiempo.

Maresca dijo al respecto: "Creo que también somos, en este momento, el segundo mejor equipo en cuanto a número de goles marcados en la Premier League".

Y añadió: "Esto significa que marcamos goles, pero en este momento encajamos goles fáciles que podríamos haber evitado, y esperamos poder evitarlo en el próximo partido".