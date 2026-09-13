Maresca: la expulsión de Foden fue merecida, pero ¿qué pasa con Bruno Fernandes?

El italiano Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, considera que la expulsión de su jugador Phil Foden en el derbi de Manchester fue merecida, pero al mismo tiempo afirmó que Bruno Fernandes, capitán del Manchester United, también merecía la expulsión en la misma jugada.

El Manchester City logró llevarse el derbi disputado en el estadio de Old Trafford por un gol a cero, en un partido que vivió mucha polémica arbitral, tras la expulsión de Phil Foden en el minuto 23, además del gol de Erling Haaland que el juez de línea anuló por fuera de juego, antes de que la tecnología de vídeo confirmara su validez.

La acción de la expulsión llegó en el minuto 23, cuando se produjo un choque entre Bruno Fernandes y Foden, tras el cual este último cayó al suelo, pero golpeó con el pie al capitán del United, algo que el árbitro Michael Oliver consideró una falta que exigía la expulsión directa del partido.

En sus declaraciones al programa «Match of the Day» de la cadena «BBC», Enzo Maresca describió sus sensaciones y su celebración diciendo: «Son las sensaciones de un partido de derbi tras ganar con diez jugadores. Siempre es maravilloso ganar con diez jugadores, pero el derbi es un partido especial para todos. Estaba feliz y creo que mi reacción fue natural».

Y añadió: «El plan cambió por completo tras la tarjeta roja. El espíritu de lucha, el esfuerzo y la unión de los jugadores fue algo maravilloso. Sinceramente, creo que fue una tarjeta roja merecida (para Phil Foden), pero lo mismo se aplica a Bruno Fernandes, jugador del Manchester United, en la misma jugada, y no solo a nosotros».

Y continuó diciendo: «No permitimos que se produjera ningún contraataque ni dejamos espacios a nuestra espalda. Es un partido especial para todos: para la afición, el club y el entrenador, pero este no es el momento adecuado para pensar en mí mismo; pienso en el equipo y en la conquista de tres puntos increíbles».

Y sobre el gol de Erling Haaland —cuya anulación reclamó el Manchester United por fuera de juego— Maresca dijo: «Creo que fue un gol válido y claro, así que está bien».

Y en otras declaraciones a la cadena «Sky Sports», Maresca dijo: «Estaba completamente claro que el gol no era fuera de juego. Y cuando el cuarto árbitro me lo dijo, celebré antes porque sabía la verdad».

Y completó: «Enzo Fernández estuvo increíble hoy, y fue algo maravilloso que contribuyera a lograr nuestra victoria».

Y sobre la parada del guardameta Gianluigi Donnarumma en el último minuto al disparo de Bryan Mbeumo, concluyó sus declaraciones: «¡Qué parada tan increíble! Por eso Donnarumma está aquí; por eso lo fichó el Manchester City, porque es un guardameta magnífico».