Maresca: ¿Festival de goles? Solo quiero ganar 1-0

Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, se mostró satisfecho con la actuación de su equipo ante el Sunderland, la tarde de este domingo, en la quinta jornada de la Premier League, aunque habría preferido ganar por 1-0.

El Manchester City logró una emocionante victoria por 5-3 en un partido caótico y entretenido en el Etihad Stadium, donde el equipo de los Black Cats presionó a los locales durante todo el encuentro.

Maresca dijo en su rueda de prensa previa al partido que el Sunderland sería su prueba más difícil hasta el momento, y comenzó su entrevista tras el encuentro con la cadena "Sky Sports" afirmando con una sonrisa: "Tenía razón".

Y añadió: "El Sunderland es un equipo muy bueno, fuerte y peligroso, pero una vez más encontramos la manera de ganar el partido, algo importante en este momento".

Y continuó: "También encajamos algunos goles con demasiada facilidad, pero empezamos hace solo ocho semanas y hemos jugado todo tipo de partidos diferentes, así que hemos aprendido mucho".

Y prosiguió: "Hemos disputado siete partidos oficiales, y todos han sido diferentes, y eso es bueno porque aprendemos de cada partido. Es una cuestión de aprendizaje, tienes que aprender para llegar a ser mejor, y hoy no será distinto, pero encontramos la manera de ganar el partido".

Y siguió con sus declaraciones sobre el festival de goles: "Hubo demasiados goles. Prefiero un 1-0, ¡es mucho mejor!".

Y concluyó: "Estoy contento con la actuación de hoy porque encontramos la manera de ganar, pero esperamos no encajar tres goles la próxima vez".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora