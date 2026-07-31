Marca: la crisis de Ceuta genera inquietud de cara al Mundial 2030

Dentro de 4 años, los estadios de Madrid, Lisboa, Casablanca y el resto de ciudades participantes acogerán el Mundial 2030, en una edición histórica que se celebrará por primera vez en 3 continentes y que apuesta por el deporte para tender un puente entre las dos orillas del estrecho de Gibraltar.

Pero el diario español "Marca" considera que la reciente crisis de Ceuta recuerda la otra cara de la relación entre Marruecos y España, ya que cerca de 49.000 personas cruzaron desde el reino situado en el noroeste de África hacia Ceuta, en la mayor crisis migratoria que vive la ciudad desde 2021.

Al menos 24 personas perdieron la vida durante los intentos de cruce, con el refuerzo de la valla fronteriza y el despliegue de la Guardia Civil y el Ejército español.

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El autor del artículo, Gerardo Riquelme, considera que la crisis es, ante todo, una tragedia humana, pero señala que los flujos migratorios hacia los enclaves españoles no se producen por sí solos, sino que dependen en gran medida del grado de control que ejerce Marruecos sobre sus fronteras, una baza cuyo uso ha estado históricamente ligado al estado de las relaciones con Madrid.

En la crisis de 2021, los sucesos de Ceuta coincidieron con el ingreso del líder del Frente Polisario en un hospital de la ciudad española de Logroño, enfermo de covid y con una identidad falsa, mientras que Rabat siempre ha negado la existencia de un vínculo entre ambos hechos y ha atribuido los flujos migratorios a las redes de tráfico de personas, según Riquelme.

"Crisis de confianza"

La cuestión adquiere una relevancia especial con la organización por parte de Marruecos, España y Portugal del Mundial 2030, pues el torneo requiere una gran confianza y coordinación en materia de seguridad, transporte, visados y control fronterizo. Por ello, el artículo plantea una pregunta sobre las garantías en las que se sustenta esa confianza, si la gestión de la migración puede cambiar en función del clima diplomático.

El artículo considera que ambos países necesitan, antes de 2030, un marco estable en materia migratoria que no dependa de la buena voluntad de ningún gobierno, ya sea para proteger a las personas que arriesgan su vida en la valla, o para garantizar el éxito de un Mundial que se supone que debe simbolizar la unidad.

Por otro lado, España debe reforzar su cooperación con Marruecos, incluida la cooperación en materia de inteligencia, manteniendo al mismo tiempo una postura firme. Pues Ceuta y Melilla, como recuerda el artículo, no son solo una puerta a España, sino a la Unión Europea y sus 27 estados.

El artículo concluye que el Mundial 2030 se presentará, con razón, como una celebración del fútbol y una alianza entre civilizaciones, pero las celebraciones son mejores "cuando la casa está en orden".