Marc Cucurella: «La tienen tomada conmigo. Nunca podré volver a jugar allí»

Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

Marc Cucurella ha hecho unas declaraciones polémicas sobre Alemania. El lateral izquierdo del Real Madrid cree que los alemanes descargan sobre él su enfado por lo ocurrido en la Eurocopa 2024.

Cucurella fue el lateral izquierdo de España en la Eurocopa 2024. En cuartos de final le tocó enfrentarse a Alemania, la anfitriona.

El partido terminó con una victoria de España por 2-1. Mikel Merino marcó el gol decisivo en el último minuto de la prórroga.

Tras aquel encuentro, Cucurella se convirtió en el blanco de las críticas en Alemania. Un disparo de Jamal Musiala impactó de lleno en el brazo del lateral izquierdo del Real Madrid, pero los árbitros consideraron que no había mano sancionable.

Anuncios Anuncios

Hace poco, Cucurella disputó un amistoso con el Real Madrid ante el Schalke 04 en Gelsenkirchen. Durante ese partido, los aficionados alemanes presentes lo abuchearon constantemente.

«La tienen tomada conmigo. Quieren descargar su enfado sobre mí. Nunca podría jugar en la liga alemana», afirma Cucurella en declaraciones a Cadena SER.

Sin embargo, el defensa de 28 años no se deja intimidar por los aficionados alemanes. «Yo sigo a lo mío. No me preocupa demasiado», concluye el exjugador del Chelsea y el Brighton.