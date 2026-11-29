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Para Mauricio Pochettino, los dos primeros partidos de Premier League en el banquillo del Manchester United han sido un shock: dos partidos, ningún gol a favor y ocho en contra, teniendo en cuenta el contundente 4-0 de la semana pasada en Anfield ante el Liverpool y el 0-4 de ayer en Old Trafford frente al Brentford, que ganó en el estadio de los Red Devils por primera vez en 89 años. Entre ambas duras derrotas ligueras se produjo el empate 2-2 en la Champions League ante el Sporting de Lisboa.

La afición del Manchester United está furiosa y ayer abucheó con fuerza, mientras la amenaza del descenso se vuelve real.

Tras el partido de ayer, Pochettino analizó la situación con estas palabras: «Es un momento difícil. Quizá me preguntéis si es más duro de lo que esperaba. La respuesta es sí. Nunca habríamos esperado un resultado así. Debemos asumir nuestra realidad. De acuerdo, somos el Manchester United, pero no se puede ganar solo gracias al escudo y a la historia. Tenemos que estar a la altura del rival en todos los aspectos y, para llevarnos la victoria, debemos hacerlo mejor que ellos. Es un resultado extremadamente doloroso».

El técnico argentino, que dejó el banquillo de la selección de Estados Unidos para fichar por el Manchester United, añadió: «Debemos aprender de este dolor e intentar levantar el ánimo de los jugadores. Perder dos veces por 4-0 no es precisamente una buena señal. Es difícil mantener el optimismo. Estoy muy decepcionado. Al mismo tiempo, también siento una gran amargura por mis jugadores. Entendemos a los aficionados, pero debemos preocuparnos por la situación. Tenemos que permanecer unidos y actuar como un bloque. Lo más importante ahora es concentrar todas nuestras energías en mejorar la situación. Sentimos su peso y la responsabilidad que conlleva».