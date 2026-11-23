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Alvaro Arbeloa está encantado con los centrales David Affengruber y Calvin Bassey.

El entrenador español del Fulham declaró a Sky Sport tras el empate 1-1 del pasado sábado en el campo del Manchester City: «Les dije que parecían Franco Baresi y Paolo Maldini. ¡Qué pareja! Hicieron un gran trabajo, defendiendo con agresividad cuando había que presionar y ayudándose mutuamente cuando teníamos que defender en bloque bajo. Son dos de los mejores centrales de la liga, pero también del mundo».

«Aunque sabíamos que habíamos perdido los últimos 20 partidos contra nuestros rivales, les había dicho a mis jugadores que esta vez podíamos conseguirlo y, de hecho, jugamos muy bien. Este año he conseguido ganar en este estadio (el pasado marzo, en la Champions League con el Real Madrid, nota del redactor)».

Para el Fulham es su quinto partido consecutivo sin perder en la Premier League, tras las victorias por la mínima, 1-0, ante Hull y Coventry y los empates 1-1 contra Aston Villa, Newcastle y el propio Manchester City. El equipo entrenado por el italiano Enzo Maresca solo generó dos ocasiones claras de gol y no logró que marcara el delantero centro noruego Erling Haaland, máximo goleador de la liga con 9 tantos.

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Elegido mejor jugador del partido, el austriaco David Affengruber (nacido en 2001) llegó el pasado verano procedente del Elche español por 12 millones de euros.

Calvin Bassey, que cumplirá 27 años el próximo 31 de diciembre, acaba contrato al término de esta temporada, pero el Fulham tiene una opción para ampliar una temporada más el acuerdo del jugador italo-nigeriano nacido en Aosta.