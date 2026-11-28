Cómo ver el Mallorca vs Castellón con una VPN

¿Quieres acceder a tu servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podrías encontrarte con restricciones geográficas? Una red privada virtual (VPN) puede ayudarte.

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. Elige un proveedor de VPN de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

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Previa del partido

Segunda Division - Jornada 16 29 nov 2026 - 10:15 Estadi Mallorca Son Moix

El Mallorca recibe al Castellón en el Estadi Mallorca Son Moix de Palma, en un partido de Segunda División entre el sexto y el segundo clasificado.

El equipo de Luis Garcia ha sido difícil de batir. Lleva cinco partidos sin perder en todas las competiciones, aunque tres de ellos terminaron en empate.

El más reciente fue el empate sin goles ante el Tenerife del 21 de noviembre. Antes, el Mallorca ganó 1-3 al Alcoyano en la Copa del Rey y ha demostrado que puede marcar, como dejó claro el empate 3-3 ante el Córdoba.

El Castellón llega en un gran momento de forma bajo las órdenes de Pablo Hernandez. Venció 2-0 al Eldense el 21 de noviembre y ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.

El conjunto visitante apenas ha encajado un gol en esa racha. Por eso, encontrar la manera de superar a un Castellón que ocupa la segunda plaza será una tarea exigente para el Mallorca.

El contraste entre un equipo local que busca la victoria y un visitante en plena forma convierte el encuentro en una buena prueba para las aspiraciones de ascenso del Mallorca.

Esto es lo que sabemos sobre cómo seguir el partido.

Por ahora no hay información oficial sobre la retransmisión del Mallorca vs Castellón. Los detalles sobre el canal de televisión y el streaming se añadirán cuando se confirmen.

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