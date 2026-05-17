Malen vence a Lazio y Taylor; Bijlow, figura ante el AC Milan

El AS Roma dio el domingo un gran paso hacia la Liga de Campeones al vencer 2-0 a Lazio en el derbi romano. Este triunfo afianza a Donyell Malen y compañía en el cuarto puesto de la Serie A, a una jornada del final. También celebró el AC Milan.

El partido estuvo equilibrado en sus inicios. Boulaye Dia marcó para la Lazio, pero en fuera de juego. Los visitantes dominaron a ratos, pero Mario Gila y Tijjani Noslin fallaron sus disparos. Esos errores acabarían pesando.

A los 39 minutos, Malen forzó un córner y, pese a sus molestias, Gianluca Mancini se elevó para cabecear el 1-0.

Tras el descanso, Lazio buscó el empate: Tavares disparó alto y Rensch chocó con Noslin sin gravedad. Sarri retiró a un discreto Taylor y, poco después, Mancini cabeceó el 2-0 tras otra asistencia de Dybala.

Menos de diez minutos después, Mancini repitió de cabeza, esta vez tras centro de Paulo Dybala. Antes, Malen había avisado con un disparo potente que el portero Alessio Furlanetto desvió con una gran parada.

El partido se caldeó en el Estadio Olímpico con 20 minutos por jugar. Wesley Franca y Nicolo Rovella se enzarzaron y vieron la roja directa. Así pues, diez contra diez en los últimos minutos del derbi, mientras Dybala brillaba con una gran jugada individual y Malen era sustituido entre aplausos. Victoria para la Roma, que ve la Champions muy cerca.

Génova 1-2 AC Milan

El Milan arrebató el tercer puesto a la Juventus, que perdió en casa ante la Fiorentina. Tras el descanso, un pase atrás impreciso dejó a Bijlow sin otra opción que derribar a un rival y Nkunku transformó el penalti.

A los 80’, Christian Pulisic amplió la ventaja tras un contraataque. Poco después, Mike Maignan salvó a su equipo con una gran atajada a disparo de Jeff Ekhator. A tres del final, Johan Vázquez recortó distancias, pero no hubo tiempo para más. El Milan gestionó el final y mantiene la tercera plaza que da acceso a la Liga de Campeones.