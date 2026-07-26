Paolo Maldini, director técnico de la Federación Italiana, podría plantearse dar un paso atrás y dejar su cargo si fracasa el nombramiento de Andrea Pirlo como seleccionador de la Azzurra.

El diario "La Gazzetta dello Sport" señaló que Maldini siempre se ha caracterizado por su personalidad fuerte y decidida, algo que ha demostrado en repetidas ocasiones a lo largo de su carrera dentro y fuera del terreno de juego.

Tras el fracaso del intento de fichar a Pep Guardiola, el director técnico Paolo Maldini y el asesor Leonardo habían propuesto un único nombre para relanzar a la selección italiana: Pirlo.

En el momento en que parecía que el anuncio oficial era inminente, el asunto se convirtió en una cuestión política, debido a los vínculos de Pirlo con la empresa rusa de apuestas "Fonbet".

Asimismo, la relación de Pirlo con el empresario ruso Serguéi Lomakin abrió algo parecido a una cuestión de Estado, un asunto difícil de superar.

El diario apuntó: "Este escenario no era, desde luego, uno para el que Paolo Maldini estuviera preparado, ya que el revuelo que se ha generado en las últimas horas lo ha dejado en estado de estupor".

Y si bien Maldini debe garantizar la competencia de Pirlo en el aspecto técnico, algo que entra por completo dentro de sus responsabilidades, ahora se encuentra obligado a justificar su elección ante un mundo que le resulta totalmente ajeno: el de la política.

La idea que ha empezado a filtrarse en la mente de muchos, y quizá también en la del propio Maldini, es que el rechazo político a Pirlo podría ser simplemente un pretexto para eludir la decisión adoptada por el director técnico de la Federación Italiana de Fútbol.