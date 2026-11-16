Malagò aprueba con nota a Mancini: «Si nos hubieran dicho que acabaría así cuando se sorteó el grupo...»

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La cúpula de la FIGC valora el trabajo de Roberto Mancini en el primer tramo de su segunda etapa como seleccionador de Italia: francamente, era difícil pronosticar 10 puntos en un grupo con Francia, Bélgica y Turquía.

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«La valoración es muy, muy satisfactoria, incluso buena. Si nos hubieran dicho, al ver el grupo, que acabaría así...»

Son palabras de Giovanni Malagò, comisario extraordinario de la FIGC y de nuevo candidato a la presidencia tras el asunto relacionado con la falta de inscripción. Así valora el final de la fase de grupos de la Nations League, en la que Italia terminó tercera de su grupo tras caer en Bélgica. No logró clasificarse para los cuartos de final, pero evitó el descenso y, sobre todo, la eliminatoria de permanencia contra las selecciones de la Liga B.

«Turquía es un equipo que disputó el Mundial y tiene muy buenas perspectivas. Los otros dos eran Francia, considerada la más fuerte, y Bélgica, que durante años estuvo en el podio del ranking FIFA y fue la única que le marcó un gol a España en los Mundiales. Parecíamos víctimas propiciatorias, pero seguimos en la Liga A de la Nations League: queda mucho por hacer, pero el camino ha empezado bien».

Italia cerró su participación en el grupo con Francia, Bélgica y Turquía perdiendo sus dos partidos contra los Diablos Rojos, el primero y el último, y ganando ambos encuentros ante los turcos. En cambio, terminó invicta frente a los franceses, que partían como favoritos: empató 1-1 en París y ganó 3-1 en Milán.

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A quienes hablan de un equilibrio y una solidez defensiva que ya se han perdido, Malagò les responde así: «Depende de lo que quieran decir. Nada es más cierto, y he podido comprobarlo, que el hecho de que somos sesenta millones de entrenadores. Cada uno dice lo que piensa y cada uno se siente, incluso de una manera divertida, legitimado para expresar una opinión».

Malagò concluye así su intervención ante los medios presentes en la entrega de la Panchina d'Oro en Coverciano: «Muchos hablan del fútbol a la italiana, de la importancia de saber defender. Tenemos una escuela que ha hecho historia en el fútbol, con un buen contraataque. Pero, en realidad, todo eso está superado; el fútbol internacional ha ido más allá. Quizá el equilibrio consista precisamente en eso: en no aferrarse a viejos esquemas del pasado, que desde mi punto de vista no te llevan lejos. Cuando sabes que los demás son, sobre el papel, mejores, tienes que inventar algo más en el plano táctico. No tenemos nada que aprender de nadie».