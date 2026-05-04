Maarten Wijffels (Algemeen Dagblad) se burla de De Telegraaf: «Que Ronald Koeman lo anuncie en la tele, ya»

Maarten Wijffels, periodista del Algemeen Dagblad, criticó a sus colegas Mike Verweij y Steven Kooijman, de De Telegraaf, a través de X.

Según Wijffels, el rotativo matutino de Ámsterdam impulsó una «convocatoria abierta» del internacional holandés Georginio Wijnaldum.

El domingo, el seleccionador Ronald Koeman acudió a Studio Voetbal y confirmó que Wijnaldum (Al-Ettifaq) no irá al Mundial.

Inmediatamente después, Wijffels publicó en X: «Imaginen entrevistar a Wijnaldum y dejarle hacer una solicitud abierta para ir al Mundial, cuando hacía tiempo que estaba claro que ya no era una opción. Koeman lo acaba de confirmar en televisión».

El 25 de abril, De Telegraaf publicó una entrevista en la que Wijnaldum expresaba su deseo de ir al Mundial; Verweij y Kooijman firmaron el texto.

En X le acusaron de poco compañerismo, a lo que respondió: «¿Por qué todos dan vueltas a algo ya claro? Igual con Jordy Clasie: basta de preguntarle por la selección».

«Depende de cómo lo veas. Si yo fuera un aficionado o un lector cualquiera, querría que los medios me contaran lo que está pasando, no lo que ellos quieren que pase», concluye.