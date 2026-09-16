Luto para Ronald Koeman: ha fallecido su esposa Bartina. «Adiós, mujer espléndida»

Luto para Ronald Koeman, fallece su esposa Bartina: «Adiós, espléndida mujer»

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Grave luto para Ronald Koeman: ha fallecido su esposa Bartina. Tenía 65 años y hacía tiempo que le habían diagnosticado un cáncer de mama. El exseleccionador de Países Bajos lo anunció por la mañana con un breve mensaje en las redes sociales: «Con inmensa tristeza, pero también con gran orgullo y amor, nos despedimos de la espléndida mujer, nuestra querida mamá y abuela Bartina Koeman-Boddeveld».









Como había explicado Koeman hace un año, Bartina estaba en tratamiento desde 2010, con la enfermedad, que luego reapareció una primera vez en 2023 y de nuevo en 2025. Durante el Mundial, el seleccionador de Países Bajos había hablado de las consecuencias de los tratamientos para su esposa y había expresado su deseo de llegar a la final también con la esperanza de que ella pudiera reunirse con él en Estados Unidos para el último partido.





Tras la eliminación en dieciseisavos de final a manos de Marruecos, Koeman explicó que la decisión de dimitir de su cargo como seleccionador también estaba relacionada con el estado de salud de su esposa: «Estos últimos años me han hecho comprender una vez más que hay cosas más importantes que el fútbol. El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando una persona a la que amas libra una dura batalla, tu perspectiva cambia».





Por la mañana, también llegaron las condolencias de la propia selección neerlandesa y del Barcelona, es decir, los dos últimos equipos dirigidos por el técnico. «Desde el FC Barcelona queremos transmitir nuestras más sinceras condolencias y todo el cariño del barcelonismo a Ronald Koeman y a su familia por la pérdida de su esposa, Bartina Koeman. Descanse en paz», escribió el club catalán. «Con dolor hemos tomado nota de la muerte de Bartina Koeman, la esposa de nuestro exseleccionador Ronald Koeman. Queremos desear a Ronald, a sus hijos, a la familia y a los demás seres queridos mucha fuerza y valor en este gran luto», fueron las palabras publicadas en X por la selección neerlandesa.



