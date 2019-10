Luis Reyes, el lateral del San Luis que sueña con el Atlético de Madrid

El Hueso habló de su etapa con los potosinos y los objetivos que tiene a mediano plazo.

Por Salvador Pérez

Haberse integrado al Atlético de San Luis para este Apertura 2019 cobró doble significado para el lateral Luis Ricardo Reyes, quien además de buscar encontrar regularidad, también pone la mira en el Atlético de Madrid.

Emigrar al futbol europeo es uno de los objetivos del Hueso, por lo que aceptó que haber tomado el reto de dejar al América por el ‘Benjamín’ de la también se debe a que la institución colchonera tiene mayoría accionaria de los potosinos.

“Obviamente fue una de las cosas que me llamó la atención del San Luis, lo que tienen con el , siempre he luchado por mis sueños, si te los propones tarde o temprano los vas a conseguir”, expresó en entrevista con Goal, al ser consultado si el equipo de Gustavo Matosas puede servirle de trampolín para jugar con los de Diego Simeone.

“Mientras siga jugando, siga trabajando, siempre tendré eso en mente. Es un sueño que tiene todo jugador, todo jugador mexicano tiene ese sueño de ir para allá (jugar en Europa). Trabajaré día a día y si no se da, daré mi máximo esfuerzo”, explicó.

Durante su estancia con el , se habló que Reyes estaba en la órbita del Brujas de Bélgica, aunque finalmente no se concretó dicha opción. “Mi representante me dijo que ahí estaba esa posibilidad, nunca hubo esa oferta en la mesa, fue un acercamiento. Por el Brujas mi representante me comentó, habían preguntado si había esa posibilidad, finalmente no se dio, no pasa nada”.

Reyes, quien fue el único mexicano en doblar Confederaciones y Copa Oro en el verano del 2017, aceptó la ilusión que le genera una nueva convocatoria con Selección mexicana, aunque es consciente que debe mostrar su mejor versión con los potosinos.

"Que más quisiera estar en la Selección, regresar a las concentraciones largas, me muero por una oportunidad de esas, por eso te digo que hay que disfrutar el momento, darle para adelante", concluyó.