¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-EURO-2024-ESP-GER-FANSAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Luis de la Fuente sorprende a todos con 9 cambios en la alineación de España

España vs Chequia
España
Chequia
UEFA Nations League A
España
Chequia

Yamal y Payna solamente quedaron...

Luis de la Fuente, seleccionador de España, realizó amplios cambios en el once titular para medirse a la República Checa en la Liga de Naciones de la UEFA, tras dar entrada a nueve nuevos jugadores y mantener únicamente a Lamine Yamal y Baena de la alineación anterior, en una decisión que trajo consigo varias sorpresas en las posiciones de los futbolistas.

La primera aparición de Roberto como delantero puro fue la principal sorpresa de De la Fuente, junto a la apuesta por Fresneda en el lateral derecho, mientras que la alineación vio el regreso de varios elementos clave, encabezados por Pedri, Dani Olmo, Rodri y Laporte.

El técnico español también confió en Le Normand en el eje de la defensa, mientras que Fran García ocupó el lateral izquierdo, y David Raya obtuvo la oportunidad de defender la portería de la selección, en unos cambios que reflejan la intención de De la Fuente de reconfigurar el equipo y otorgar roles diferentes a varios de sus jugadores.

El once titular de España fue el siguiente:

David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Roberto.

UEFA Nations League A
Croacia crest
Croacia
CRO
España crest
España
ESP
UEFA Nations League A
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Chequia crest
Chequia
CZE

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google