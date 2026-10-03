Luis de la Fuente, seleccionador de España, realizó amplios cambios en el once titular para medirse a la República Checa en la Liga de Naciones de la UEFA, tras dar entrada a nueve nuevos jugadores y mantener únicamente a Lamine Yamal y Baena de la alineación anterior, en una decisión que trajo consigo varias sorpresas en las posiciones de los futbolistas.

La primera aparición de Roberto como delantero puro fue la principal sorpresa de De la Fuente, junto a la apuesta por Fresneda en el lateral derecho, mientras que la alineación vio el regreso de varios elementos clave, encabezados por Pedri, Dani Olmo, Rodri y Laporte.

El técnico español también confió en Le Normand en el eje de la defensa, mientras que Fran García ocupó el lateral izquierdo, y David Raya obtuvo la oportunidad de defender la portería de la selección, en unos cambios que reflejan la intención de De la Fuente de reconfigurar el equipo y otorgar roles diferentes a varios de sus jugadores.

El once titular de España fue el siguiente:

David Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran García; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Roberto.