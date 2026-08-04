Un informe de la prensa española elogió al marroquí Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, revelando al mismo tiempo la decisión del entrenador portugués José Mourinho sobre el futuro de la estrella de Marruecos.

El diario "AS" señaló: "Llega, acepta, pelea y luego resurge de nuevo. Así es la cosa cada verano. Es la rutina de Brahim Díaz temporada tras temporada. Esa rutina que crea una situación en la que la competencia se agudiza constantemente. Pero esto no agota su energía; al contrario, le hace afrontar cada nuevo comienzo con calma, día a día".

Y continuó: "Siempre busca ganar o recuperar un rol que lo convierta en jugador titular. Una misión que comenzó, una vez más, ayer. Con su regreso a Valdebebas, 25 días después de aquella derrota por 2-0 que eliminó a Marruecos ante Francia de las semifinales del Mundial".

El diario apuntó: "Fue el día de Vinicius, entre susurros de expectación. El primer estreno de Bernardo Silva. Y también la aparición de Díaz. Es más, aún más, ya que celebró también su vigésimo séptimo cumpleaños".

Y prosiguió: "Primero, un reconocimiento médico en Blua Sanitas, a solo minutos del complejo de entrenamiento. Después se dirigió al terreno de juego. A su día personal que se repite una y otra vez".

AS completó: "Se incorporó a los entrenamientos no con soberbia, sino con confianza. Una confianza que nace de la confianza en sí mismo, y una confianza que otros le inculcan. Del club, con el que alcanzó un acuerdo la temporada pasada, con el inicio de la era de Xabi Alonso, para ampliar su contrato hasta al menos el año 2030. Solo falta el anuncio oficial para formalizar ese acuerdo no oficial".

Y añadió: "Ese sentimiento no ha cambiado. Por eso, todos aquellos continuos intereses en torno a su situación no han dado fruto. Ya fuera con la Juventus, como se rumoreó, o con otros clubes. El asunto nunca avanzó porque ninguna de las dos partes lo deseaba".

El futuro de Brahim Díaz con el Real Madrid

El diario reveló el destino de Brahim Díaz, afirmando: "La idea de su salida tampoco surgió con la llegada de Mourinho; al contrario, todo lo opuesto. El entrenador portugués ve en él una incorporación sumamente valiosa. Un jugador que encaja a la perfección con su filosofía futbolística, gracias a la diversidad de sus cualidades y a su capacidad de sacrificio, que el técnico considera de suma importancia".

Y continuó: "La competencia es feroz, y eso es cierto. Bernardo Silva es parte de la ecuación, y a él se sumará Diomandé próximamente, pero Mourinho cuenta con Brahim, dada la variedad de sus cualidades que le permiten contribuir en posiciones más centrales, como organizador de juego, y en la banda".

Y agregó: "De hecho, Mourinho lo compara con el propio Bernardo, tanto en cuanto a su posicionamiento como a la posibilidad de su desarrollo dentro del equipo. Y no olvidemos su capacidad para jugar incluso como segundo delantero, como demostró con gran éxito la temporada pasada. Fue con Arbeloa, tras un periodo de relativa marginación en el banquillo, después del cual recuperó un rol destacado".

Brahim Díaz no se rinde

Y añadió: "No se rindió cuando las oportunidades parecían inalcanzables. Incluso después de haber sido titular solo cuatro veces en 194 días, fue titular en seis partidos consecutivos en tan solo 29 días entre marzo y abril. Durante ese periodo, e incluso sin Mbappé, el Real Madrid vivió sus mejores momentos en una temporada que pronto se dio la vuelta por completo".

Y concluyó: "Este es el ejemplo más reciente del esfuerzo incansable de un jugador acostumbrado a ello, a desafiar las dificultades y la competencia, la manera con la que convenció a Ancelotti, y ahora afronta un nuevo desafío. Han llegado nuevos fichajes, pero Brahim sigue siendo el mismo".