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La joven promesa del Tottenham Luca Williams-Barnett ha contado la montaña rusa de emociones que vivió antes de su sensacional debut como titular en la Premier League. El jugador de 18 años reveló que Roberto De Zerbi le hizo creer al principio que volvería a jugar con el equipo juvenil.

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Una cruel broma antes del partido

Una vez terminada la broma, el jugador de 18 años aprovechó al máximo su oportunidad. Tras dos destacadas apariciones como suplente, su inclusión en el once inicial para la victoria por 2-0 ante el Ipswich le convirtió en el goleador más joven del Tottenham en la Premier League desde Gareth Bale en 2007. El canterano justificó su titularidad con una brillante actuación de 64 minutos que le valió una ovación en pie. Williams-Barnett ha revelado que De Zerbi le gastó una broma horas antes de su gran actuación contra el Ipswich. El adolescente, que ha despertado una gran expectación en el norte de Londres, se llevó una sorpresa cuando su entrenador le comunicó inicialmente sus planes para el equipo en una conversación privada.

Al hablar de su encuentro con el técnico italiano, Williams-Barnett contó a SpursPlay, en declaraciones recogidas por ESPN: «El día anterior, el entrenador me llamó aparte. Me dijo: “Vas a jugar con el sub-21, 60 minutos para recuperar el ritmo”, y yo pensé: “¿Qué?”. Pero luego me dio la noticia y estuve emocionadísimo todo el día. No podía esperar».

Instinto en el área

Su impacto en el Tottenham Hotspur Stadium fue casi inmediato: Williams-Barnett marcó en los primeros 15 minutos. Al recordar su primer gol con el primer equipo del club al que ha apoyado desde niño, explicó cómo mejoró su colocación durante los primeros compases del partido. Contó que había dejado escapar una ocasión anterior que le frustró, pero se aseguró de estar preparado cuando el lateral español se dispuso a centrar por segunda vez.

«Es todo lo que había soñado. Marcar y dar una asistencia es, básicamente, un sueño hecho realidad. En el primer balón al área no estaba donde tenía que estar y me enfadé bastante, porque había espacio y podría haber marcado», señaló. «Cuando vi que el balón volvía a Pedro, actué por instinto. En cuanto vi que podía centrar, solo tenía que ganarle la espalda a mi marcador y meter el balón en la portería».

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La mirada puesta en el futuro

Además de marcar, Williams-Barnett fue decisivo para ampliar la ventaja: realizó una jugada individual en la que sorteó a varios rivales antes de poner el centro que remató Dominic Solanke. Según se informa, esta actuación, que le valió ser elegido mejor jugador del partido, ha llevado al club a asegurar su futuro. La agencia Press Association entiende que ya se ha alcanzado un acuerdo para un nuevo contrato de larga duración.

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Pese a su repentina fama y a sus cifras de récord, el extremo sigue centrado en hacerse un hueco permanente en el primer equipo del Tottenham. «Mantener la humildad, no prestar atención a las notificaciones ni al ruido, pero sí, quiero convertirme en un jugador habitual del once inicial», afirmó el joven.

Comparaciones con Lamine Yamal, del Barcelona

De Zerbi no ha ocultado lo que piensa del potencial del joven y ha llegado a compararlo con la estrella del Barcelona Lamine Yamal . El técnico italiano destacó la mentalidad singular del jugador y reveló que pasó el trayecto en autobús al estadio viendo vídeos de jugadas destacadas de Ronaldinho, Eden Hazard y Neymar. Para el entrenador del Tottenham, esa actitud serena y creativa ante un debut de tanta presión apuntaba a un futbolista destinado a llegar a lo más alto del fútbol europeo, siempre que mantenga su ética de trabajo.

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«Luca es un jugador especial. No me sorprende, porque tiene más talento del que pensáis. Jugó muy bien. Creo que tiene suerte, porque juega en un gran club, con grandes compañeros», dijo el entrenador.