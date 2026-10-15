Louis van Gaal señala con el dedo acusador: «Con todas las consecuencias y el sufrimiento que ello conlleva»

Louis van Gaal ha afirmado en un correo electrónico a The Athletic que se siente perjudicado por el Manchester City, declarado culpable de infringir 114 normas financieras entre 2009 y 2018 y que se enfrenta a una enorme sanción.

Van Gaal fue nombrado entrenador del Manchester United tras el exitoso Mundial de 2014 con la selección de Países Bajos. En su primera temporada, el United terminó cuarto y, en la segunda, conquistó la FA Cup. Sin embargo, eso no bastó para que Van Gaal conservara su puesto. El técnico de Ámsterdam fue despedido menos de 24 horas después.

En la Premier League, el Manchester United se quedó fuera de los cuatro primeros de forma dolorosa. El equipo de Van Gaal sumó 66 puntos, los mismos que el Manchester City, cuarto clasificado, pero el City se llevó la codiciada última plaza para la Champions League gracias a su mejor diferencia de goles. El United solo había marcado 49 goles en liga aquella temporada.

Van Gaal fue despedido y sustituido por José Mourinho. «Para mí, aquello (quedarme fuera de la Champions League en 2016, nota de la redacción) fue probablemente el factor decisivo para mi despido del Manchester United en aquel momento, con todas las consecuencias y el sufrimiento que eso conllevó».

Van Gaal ya había dicho anteriormente que quedarse fuera de la Champions League en 2016 fue «una de las peores experiencias de su vida profesional». Su buena relación con el director general llegó a su fin cuando Van Gaal lo acusó de haber cerrado la llegada de Mourinho mucho antes de su despido.

Van Gaal sabe que la decisión sobre el City ya no cambiará nada para él. «Ya no puedo cambiar la historia. Ni siquiera la federación inglesa de fútbol puede hacerlo», escribe Van Gaal, que no quiere profundizar en qué sanción sería adecuada para el City. «En última instancia, tendrá que decidirlo el juez».