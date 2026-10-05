Lothar Matthäus aviva la polémica sobre la crisis de Cristiano: no se debe a una disputa con Jesús

Lothar Matthäus, exjugador de la selección alemana, cree que la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección portuguesa se debe a razones mucho más profundas que las conocidas por el público.

Tras el pitido final del partido contra Noruega (2-1), el entrenador Jorge Jesus abrió la puerta al diálogo con Cristiano Ronaldo, proponiendo la reconciliación y el regreso a la selección nacional.

Jesus declaró: "Para mí, Cristiano sería un jugador que merecería incorporarse a la próxima convocatoria, siempre que juegue con el Al Nassr y desee regresar a la selección nacional. Y para que ambas partes lleguen a un acuerdo, tienen que hablar y entenderse. Y eso no depende solo de mí".

Sin embargo, Lothar Matthäus, exjugador de la selección alemana, no cree que Cristiano Ronaldo vuelva a vestir la camiseta de la selección portuguesa, e incluso apunta a que el problema no fue solo una desavenencia con el entrenador, sino también la tensión en su relación con sus compañeros, asegurando que merecía una despedida diferente.

Matthäus dijo, en unas declaraciones recogidas por el diario "A Bola": "Tiene una trayectoria magnífica, le felicito de todo corazón. Ha dado mucho al fútbol, y no podemos sino estarle agradecidos. Y quizá sea precisamente por eso que su marcha de la selección nacional debería haber sido más digna. No merecía esto".

La leyenda del Bayern Múnich espera que al final ambos puedan "mirarse cara a cara. Porque el problema, en mi opinión, no se limita al entrenador y a mantenerlo en el banquillo, sino que creo que Ronaldo ya no cuenta con el apoyo de sus compañeros de equipo".

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de entrenamiento de Portugal antes del partido en Copenhague contra Dinamarca (4-2), viajó en un avión privado a Madrid y, ayer domingo, voló a Riad para incorporarse al Al Nassr saudí.