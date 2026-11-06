El Atlético de Madrid recibe este domingo a su rival, el Barcelona, en la jornada 12 de LaLiga española.

El diario Mundo Deportivo señaló que Raphinha, la estrella del Barcelona, se medirá ante Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, por undécima vez en la trayectoria de ambos.

El historial de enfrentamientos se inclina a favor de Raphinha, que ha logrado 8 victorias, un empate y una única derrota ante el técnico argentino.

A nivel de contribuciones ofensivas, Raphinha ha conseguido marcar dos goles y dar seis asistencias, con un total de ocho aportaciones goleadoras.

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En cuanto a la última victoria del Barça sobre el Atleti en LaLiga española, llegó en ausencia del jugador brasileño, y fue el único dato positivo para el Atlético de Madrid en los enfrentamientos en los que no participó Raphinha.

El entrenador Hansi Flick cambió la posición de Raphinha y le otorgó un nuevo rol, para luego reubicarlo en la posición de delantero puro.

Desde la posición de observador, y sin ser parte de este experimento, Simeone ha seguido con gran admiración la evolución de Raphinha. Y este domingo, el encuentro entre ambos se renueva en el estadio Metropolitano.

El entrenador del Atlético ya había dirigido el primer elogio a Raphinha hace dos años. En la rueda de prensa previa al enfrentamiento entre ambos equipos en el estadio Lluís Companys, Simeone describió al brasileño como uno de los mejores jugadores de LaLiga, gracias a su capacidad para penetrar las defensas, a su valentía y a su manera de jugar.

Y la noche siguiente, el dueño de la camiseta número 11 del Barcelona demostró la veracidad de las palabras del técnico argentino, pero el Atlético de Madrid resolvió el partido gracias a un gol tardío que marcó Alexander Sørloth.

Un año después, Simeone volvió a elogiarlo de nuevo. El Barcelona arrolló a su invitado, el Atlético de Madrid, en el estadio Spotify Camp Nou, en un partido de LaLiga española en el que Álex Baena abrió el marcador.

Pero Raphinha logró el empate, tras uno de sus habituales movimientos a la espalda de los defensas, antes de que los jugadores del entrenador Flick cerraran el partido con una victoria por 3-1.

A pesar de la derrota, Simeone lanzó unas declaraciones llamativas tras el partido, al decir: «No sé cómo Raphinha no ganó el Balón de Oro, yo lo elijo a él».

El técnico argentino dijo, en elogio al jugador brasileño: «Me gusta mucho. Puede jugar en todas las posiciones, donde lo pongas, además marca goles espectaculares».

De alguna manera, Raphinha es un jugador que encaja a la perfección con la filosofía futbolística de Simeone; es más, podría decirse que es el jugador más adecuado para aplicar las ideas del técnico argentino.

En más de una ocasión, Raphinha expresó públicamente su decepción por la ausencia de su nombre entre las listas de candidatos a los premios individuales. Pero Simeone lo situó en la cima del premio individual más importante, poco después de que lo ganara Ousmane Dembélé. Y pocas semanas después, Raphinha devolvió el elogio a Simeone, al decir: «Le tengo un gran cariño al Cholo, es un entrenador excepcional y lo valoro mucho».

En el partido de ida de la eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada pasada, el Barcelona echó en falta los servicios de Raphinha. El Atlético superó al equipo catalán de forma clara, especialmente durante la primera parte, en la que los jugadores del entrenador Simeone arrollaron a sus rivales aprovechando los contraataques y las transiciones rápidas.

El Barcelona estuvo a solo un gol de igualar el resultado de la ida, que terminó con su derrota por 0-4 en el estadio Spotify Camp Nou. Y tras la eliminación, Raphinha estaba tendido sobre el césped cuando recibió el consuelo de Simeone, que se dirigió hacia él y lo apoyó como lo hace un padre con su hijo.

Pocos días antes del segundo enfrentamiento de la Copa del Rey, Simeone volvió a hablar de Raphinha, al decir: «Me gusta mucho, porque cada vez que participa, es un placer ver sus movimientos, sus arrancadas a la espalda de los defensas, su capacidad para penetrar los espacios y su trabajo colectivo».

El jugador brasileño había sufrido una lesión durante el último parón internacional de aquella temporada, lo que lo privó de participar en los dos enfrentamientos de la Liga de Campeones de Europa.