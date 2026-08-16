Las negociaciones por el traspaso de Rodri al Barcelona han entrado en una nueva fase, después de que el club catalán presentara su tercera oferta para hacerse con los servicios del jugador español, mientras el Manchester City continúa moviéndose en el mercado para incorporar nuevos centrocampistas, un paso que refuerza las especulaciones sobre su preparación para la etapa posterior al capitán del equipo.

El diario catalán "Mundo Deportivo" informó este domingo de que la tercera oferta del Barcelona superó los 60 millones de libras esterlinas, es decir, unos 70 millones de euros, en medio de informaciones sobre un nuevo rechazo por parte del Manchester City, aunque hasta el momento no se ha emitido una confirmación oficial al respecto.

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El Barcelona inició las negociaciones con una primera oferta valorada en unos 50 millones de euros, antes de elevarla a cerca de 70 millones de euros, mientras que el Manchester City se aferra a obtener 80 millones de euros, pese a que al jugador le queda menos de un año de contrato.

Al mismo tiempo, el City continúa reforzando el centro del campo, después de romper su récord, el pasado julio, con la contratación del inglés Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest por 135 millones de euros, convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del club y en el jugador británico más caro.

El club inglés también está cerca de cerrar el fichaje del marroquí Ayoub Bouaddi, jugador del Lille de 18 años de edad, en una operación que podría superar los 100 millones de euros, para convertirse en la más cara de la historia de los jugadores marroquíes, superando el traspaso de Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain por 68 millones de euros en 2021.

El Manchester City tampoco ha cerrado el caso del argentino Enzo Fernández, pese al estancamiento de las negociaciones con el Chelsea, mientras que el jugador fue objeto de silbidos por parte de una parte de la afición del Chelsea, durante el partido amistoso ante la Real Sociedad (3-1) del sábado pasado.

Todos estos movimientos apuntan a que el Manchester City ya está planificando la etapa posterior a Rodri, al tiempo que busca obtener el mayor rendimiento económico posible de la venta del jugador.