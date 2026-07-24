Muchos elogios para el Ajax en los medios serbios tras la victoria por 1-4 sobre el FK Vojvodina en la segunda ronda previa de la Conference League. Hay especialmente muchos cumplidos para Abdellah Ouazane, de solo diecisiete años.

Telegraf se deshace en elogios con el cuarto gol del Ajax en el tiempo de descuento. «Precioso y mágico. Abdellah Ouazane superó, como Lionel Messi, a varios jugadores del Vojvodina, tras lo cual de una forma u otra logró hacer llegar el balón a su compañero Mohamed Abdalla».

Abdalla tenía dieciséis años y 277 días cuando firmó el 1-4 para el Ajax. Es, por tanto, el goleador más joven de la historia del club de Ámsterdam en competición europea. El suplente marcó tres minutos y ocho segundos después de su entrada.

Según Sportal, el Vojvodina no tuvo absolutamente ninguna opción contra el Ajax. «No estuvo a la altura de la potencia neerlandesa, a pesar de que intentó ejercer presión. El Ajax penetró sin esfuerzo hasta el área penal».

También hay una atención especial para el portero Dragan Rosic, que evitó una derrota más amplia del equipo local. «Fue uno de los protagonistas, porque Rosic evitó en la fase inicial un derrumbe total de su equipo al detener disparos desde todo tipo de ángulos».

RTS constata que el Vojvodina pudo plantar cara al Ajax por momentos. «Pero el Ajax tuvo el control durante la mayor parte del partido, generó más ocasiones y logró una victoria convincente».

El Ajax recibirá la visita del Vojvodina el próximo jueves. Parece que será solo para las estadísticas, vista la amplia victoria en el partido de ida.