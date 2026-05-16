Los medios ingleses se hacen eco masivamente de la dolorosa pulla de Mohamed Salah a Arne Slot

El viernes, el Liverpool de Arne Slot encajó su 19.ª derrota (4-2 ante el Aston Villa). Las declaraciones de Salah, que recuerdan el estilo de Jürgen Klopp, han generado polémica en la prensa inglesa.

The Guardian asegura que Salah “entró con todo” y que sus palabras “se interpretarán como una crítica a Slot, con una clara referencia al estilo de Jürgen Klopp”.

BBC Sport lo califica de «juicio demoledor» y añade que varios compañeros, como Curtis Jones y Hugo Ekitiké, han respaldado al egipcio con “me gusta” y comentarios.

Sky Sports recuerda que es la segunda vez que el extremo de 33 años lanza una declaración contundente en Internet: «He visto a este club pasar de escépticos a creyentes, y de creyentes a campeones».

GOAL lo resume así: «Salah critica el estilo de Slot y pide volver al ‘heavy metal’ de Klopp».

En Instagram, varios compañeros actuales y exjugadores del Liverpool han dado «me gusta» a la publicación de Salah, entre ellos Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, Wataru Endo, Roberto Firmino y Georginio Wijnaldum.

Jones también se pronunció al respecto. «Gracias por vuestro apoyo constante en una temporada decepcionante. Estamos muy por debajo del nivel que se espera de este club de fútbol». Sin embargo, medios como The Guardian prevén que el Liverpool mantenga al holandés en la plantilla, en parte porque Xabi Alonso está a punto de fichar por el Chelsea.