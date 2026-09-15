Los medios británicos son unánimes sobre el traspaso de Yves Bissouma al Ajax

Yves Bissouma está a punto de cerrar su traspaso al Ajax y esa noticia ya ha llegado también a los medios británicos. Allí se muestran especialmente contundentes sobre el centrocampista.

No sorprende que en Inglaterra haya atención por el inminente traspaso, ya que Bissouma ha estado bajo contrato con el Tottenham Hotspur durante los últimos cuatro años. Sin embargo, el internacional maliense no ha dejado una impresión inequívocamente positiva, según se desprende. Aunque sus cualidades futbolísticas están fuera de toda duda para los medios británicos, los relatos sobre su mal comportamiento siguen acaparando el protagonismo.

“Que su contrato no fuera renovado en los Spurs no fue una sorpresa”, escribe el periodista Jack Johnson, de talkSPORT. “No se debió solo a su lesión de rodilla en su última temporada, sino también a los diversos problemas que tuvo fuera del campo. Después de haber llegado tarde en varias ocasiones, el entonces entrenador Thomas Frank le dejó fuera de la convocatoria por ‘falta de disciplina’”.

“Por cierto, ese incidente estuvo directamente relacionado con el vídeo que había publicado en las redes sociales, en el que consumía óxido nitroso”, añade talkSPORT. “Incluso después de su suspensión, volvió a ser grabado por segunda vez mientras usaba un globo de óxido nitroso”.

The Mirror añade que Bissouma explicó más tarde que un robo en su vivienda tuvo grandes consecuencias para su estado mental. El maliense afirmó que aquel suceso traumático le provocó ansiedad, pánico, depresión y paranoia, lo que le llevó a entrar en contacto con el óxido nitroso.

Los medios británicos siguen viendo en ello un riesgo para el Ajax, que además recibe una advertencia clara. “El Ajax tendrá que vigilar a Bissouma más de cerca que sus predecesores para evitar que se repita esa situación”, escribe The Sun.

Valentijn Driessen ya dejó escuchar un tono parecido el lunes por la noche en Vandaag Inside . Él también se muestra especialmente escéptico sobre la inminente llegada de Bissouma. “Es un malienses cualquiera, que está más con el gas de la risa que presente en los entrenamientos. ¡Gas de la risa para uso recreativo, y eso en un futbolista! Jordi Cruijff no quería a Noa Lang porque supuestamente era un futbolista complicado, pero si fichas a este... Entonces sí te llevas los problemas a casa”.

Bissouma estaría actualmente en Ámsterdam para someterse al reconocimiento médico. Después, el centrocampista pondrá su firma en un contrato hasta mediados de 2027, con opción a un año más.