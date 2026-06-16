El seleccionador de Irak, Graham Arnold, ha anunciado el once inicial con el que los «Leones del Éufrates» debutarán en el Mundial 2026 ante Noruega.

El encuentro, correspondiente al Grupo 9, se jugará a la 1:00 del miércoles (hora de La Meca) y también integran el grupo Francia y Senegal.

El once apenas difiere del que empató 1-1 con España en el penúltimo amistoso.

La alineación de Irak ante Noruega es:

Portero: Jalal Hassan.

Defensa: Akam Hashim, Zaid Tahsin, Mirhas Doski.

Centrocampistas: Husain Ali, Zaid Ismail, Amir Al-Amari e Ibrahim Baish.

Delanteros: Ali Jasim, Ayman Hussein y Ali Al-Hammadi.

Por su parte, la estrella del Manchester City, Erling Haaland, liderará el ataque de Noruega en el partido contra Irak, acompañado por las estrellas del Arsenal y del Atlético de Madrid, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth.

El seleccionador Ståle Solbakken mantiene el mismo once que enfrentó a Marruecos:

Portero: Orian Niland.

Defensa: Christopher Ajer, Müller-Wolf, Julian Ræerson y Torbjörn Hegheim.

Centrocampistas: Sander Berge, Martin Ødegaard, Fredrik Aursnes.

Delanteros: Antonio Nosa, Alexander Sorloth y Erling Haaland.

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