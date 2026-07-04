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Los jugadores de Brasil sorprendieron a Vinicius con silbidos de desaprobación

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
Vinicius Junior
Brasil
Noruega

Los jugadores de Brasil recibieron a Vinícius Júnior con aplausos y silbidos tras llegar tarde al entrenamiento de este sábado, previa al partido contra Noruega.

La Canarinha se prepara para medirse a Noruega mañana en los octavos de final del Mundial.

Según «Sport», Vinicius llegó al campo cuando el grupo ya escuchaba las instrucciones de Carlo Ancelotti.

Al verle, algunos le aplaudieron y otros le silbaron en broma, entre risas.

Acto seguido, Ancelotti pronunció un discurso más largo de lo habitual, gesticulando con la mano derecha y apoyando la izquierda en la cadera, según observó la agencia EFE.

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Noruega crest
Noruega
NOR

En la sesión del sábado trabajaron 22 jugadores de campo y los tres porteros. 

Solo faltó Lucas Paquetá, quien se recupera de una lesión en el isquiotibial izquierdo sufrida en los dieciseisavos.

Otra imagen curiosa fue la llegada de Danilo, Gabriel Magalhães, Neymar, Raphinha y Marquinhos en un carrito de golf.

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