Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Chelsea - Man UnitedViaplay
Rian Rosendaal

Traducido por

Los espectadores, furiosos tras el extraño error de Viaplay durante el Chelsea-Manchester United

Chelsea vs Manchester United
Chelsea
Manchester United
Premier League

El partido entre Chelsea y Manchester United se interrumpió tres minutos el sábado por la noche. Los espectadores de Viaplay, sobre todo en X, se quejan amargamente por la repentina interrupción de este clásico de la Premier League.

A mitad de la segunda parte, el encuentro en Stamford Bridge se detuvo por un bloque publicitario. Los suscriptores se quedaron sin imágenes del partido durante tres minutos.

Las críticas a Viaplay no cesan: «Qué amateur se vuelve Viaplay», escribe un usuario; «Viaplay: drama y desastre», añade otro. Muchos recuerdan que pagan una suscripción y no reciben lo acordado.

El comentarista Guy Habets no mencionó la pausa. Al interrumpirse, el United ganaba 0-1 gracias a un gol de Matheus Cunha.

Hace un mes, el encuentro Feyenoord-Ajax también se interrumpió diez segundos por un anuncio de la VriendenLoterij, aunque ESPN resolvió el fallo de inmediato.

Premier League
Brighton crest
Brighton
BHA
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Brentford crest
Brentford
BRE
Anuncios