Xavi Hernández fue presentado el martes por la tarde como nuevo seleccionador de la selección neerlandesa. En su primera rueda de prensa en el cargo, los espectadores perciben de inmediato una cosa: el español habla, según muchos, un inglés más que correcto, y enseguida se le compara con el entrenador del Ajax, Míchel Sánchez.

También el periodista de De Telegraaf Jeroen Kapteijns percibe la diferencia. "El nuevo seleccionador Xavi Hernández se expresa en inglés, en cualquier caso, muchísimo mejor que el entrenador del Ajax, Míchel. Eso es, desde luego, un gran punto a favor en la comunicación", escribió en X.

Otro espectador también observa que Xavi apenas tiene problemas con el idioma: "Los periodistas tienen más dificultades con su inglés que Xavi".

Además de su dominio del inglés, también la actitud del nuevo seleccionador causa una gran impresión de inmediato. "Xavi ya transmite presencia desde el primer momento, eso es bueno de ver", escribió William-James en X.

Xavi inicia su rueda de prensa subrayando su vínculo con los Países Bajos. "Como sabéis, tengo mucha conexión con este país. Mi sensación hoy es que voy a la universidad del fútbol. He aprendido mucho durante mi carrera como jugador y como entrenador", afirmó el catalán.

Después, el seleccionador expresó su confianza en la actual generación de la Oranje. "Personalmente, creo muchísimo en esta generación. Como sabéis, tenemos mucho talento, pero lo más importante para mí es crear un equipo, un grupo y una gran familia, para que podamos competir bien".

Xavi tampoco dejó dudas desde el primer momento sobre su estilo de juego deseado. "Futbolísticamente queremos ser un equipo muy valiente, dominar el partido y llevar la iniciativa con el balón. Al mismo tiempo, nuestro objetivo es mostrar a todos un equipo con pasión, deseo y ambición. Eso es muy importante para mí como entrenador".







