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En un paso que ha llamado la atención en el mundo del deporte, el francés Kingsley Coman, extremo del Al Nassr, ha anunciado oficialmente su conversión al islam en Riad, la capital saudí, tras un proceso de acercamiento a la religión islámica en el que sus compañeros Sadio Mané y Mohamed Simakan desempeñaron un papel decisivo.

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Coman abrazó el islam la tarde del domingo en la mezquita del Rey Jalid, en el barrio de Umm Al Hamam de Riad, y desde entonces han salido a la luz nuevos detalles sobre las circunstancias que precedieron a este paso, en el que su relación con sus compañeros del Al Nassr ha tenido un peso importante durante los últimos tiempos.

Mané y Simakan: un papel que va más allá del fútbol

Según fuentes del diario « Arriyadiyah », el senegalés Sadio Mané y el defensa francés Mohamed Simakan fueron dos de las personas que más contribuyeron a acercar a Coman al islam desde la temporada pasada, al estrechar su relación con él y hablarle de la religión y sus enseñanzas.

No fue una decisión fruto de un momento pasajero. El interés del extremo francés por el islam se prolongó durante un tiempo en el que se fue forjando una mayor cercanía con sus compañeros, lejos de la competición y los entrenamientos.

Rezos en la ciudad deportiva del Al Nassr antes de su conversión

Entre los detalles más llamativos figura que Coman rezó en grupo en más de una ocasión junto a varios de sus compañeros en el centro de entrenamiento «Dar Al Nassr» a comienzos de la presente temporada, una señal de que su vínculo con el islam empezó antes de anunciar oficialmente su conversión en la mezquita.

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La conversión del jugador ha dejado ver además el lado humano de la relación entre los futbolistas del Al Nassr, ya que la influencia de Mané y Simakan se ha extendido a la vida personal de su compañero y no solo a lo que comparten con él sobre el terreno de juego.

Próximos partidos ALN 1ª División 12:30 ALQ

Una nueva etapa en la vida de la estrella del Al Nassr

Coman llegó al Al Nassr en el verano de 2025 procedente del Bayern de Múnich para iniciar una nueva aventura en el fútbol saudí, tras una carrera profesional en varios de los grandes clubes de Europa.

El jugador cumplió 30 años el pasado verano y tiene contrato con el club de la capital hasta finales de junio de 2028, de modo que su etapa en Arabia Saudí supone un hito importante en lo personal, al tiempo que sigue defendiendo la camiseta del equipo.