El Bayern Múnich ha llegado a las fases finales de las negociaciones con su delantero inglés Harry Kane para ampliar su contrato hasta el año 2029.

El Bayern Múnich está a punto de asegurar el futuro de su delantero y, según información exclusiva de la cadena "Sky Sport Alemania", el club bávaro y Harry Kane han logrado un notable avance en las negociaciones para renovar su contrato.

En consecuencia, está previsto ampliar el actual acuerdo laboral, que se extiende hasta el verano de 2027, hasta el año 2029. Actualmente las dos partes negocian en las fases finales, mientras se perfilan los últimos detalles del nuevo contrato.

Las negociaciones entre Kane y el campeón récord de Alemania avanzan según lo planeado y, por ello, reina una gran confianza en ambas partes sobre la posibilidad de completar con éxito la ampliación del contrato.

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Todavía no se ha producido la firma definitiva, ni se ha fijado una fecha concreta para la firma del contrato.

Kane se trasladó del Tottenham Hotspur al Bayern Múnich en el verano de 2023 por unos 100 millones de euros y, desde entonces, el jugador de 33 años ha marcado 152 goles y dado 34 asistencias en 154 partidos oficiales con el Bayern Múnich.

Con el Bayern Múnich, el capitán de la selección inglesa ha celebrado dos títulos de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa en dos ocasiones; además, Kane fue el máximo goleador de la Bundesliga en las tres temporadas.