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Dos árbitros españoles salieron a defenderse en medio de las críticas con un mensaje claro para la afición: "Nosotros no inventamos las reglas, solo las aplicamos". Y una gran sorpresa: es la inteligencia artificial, y no las personas, la que elige las jugadas polémicas.

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Los árbitros José Luis Munuera Montero y Jorge Figueroa Vázquez intervinieron en el encuentro organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla, recogido por la emisora española Cadena SER.

"Creemos en el rigor y en el compromiso; se nos exige un nivel muy alto y no tenemos mucho margen de error. Por desgracia, no se entiende que el árbitro no es quien comete las infracciones. Somos los responsables de aplicar las reglas que nos marca el IFAB para su interpretación", afirmó Munuera.

"Hasta que los aficionados no entiendan que no somos los culpables, la situación seguirá siendo muy complicada. Cada uno es responsable de sus actos, ya sea un penalti o una tarjeta roja. Nos esforzamos por mantener nuestra credibilidad en el campo", añadió.

"La transparencia nos ayuda a todos a conocernos mejor. Si cometemos un error, somos nosotros quienes sufrimos las mayores consecuencias. Tenemos un sistema de puntuación y unos criterios definidos. Hay un examen exhaustivo de los aspectos técnicos, físicos, psicológicos y disciplinarios. La crítica constructiva mejora nuestro rendimiento", señaló Munuera.

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El colegiado explicó: "Hay futbolistas que nos sorprenden por su conocimiento del reglamento y su capacidad para debatir, igual que hacen muchos entrenadores. Somos los primeros interesados en explicar los criterios que aplicamos en el campo".

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"El modelo arbitral se ha vuelto más abierto; queremos que los jugadores se comuniquen con nosotros, aunque a veces no es lo más adecuado. Conocemos bien a los jugadores, y ellos nos conocen a nosotros", agregó.

Munuera sorprendió a muchos al revelar que la selección de las jugadas y acciones polémicas del programa Tiempo de Revisión la realiza la inteligencia artificial.

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"Dice mucho de un entrenador que, en rueda de prensa, debata una jugada y lo haga con lógica y argumentos sólidos. Necesitamos llegar más a la afición; es algo que nos falta, aunque utilizamos mecanismos para intentar que nos conozcan mejor", aseguró.

"Las jugadas de Tiempo de Revisión las selecciona la inteligencia artificial; nadie las elige. Intentamos llegar al mayor número de personas posible. Concedemos entrevistas y acudimos a eventos para que todo el mundo sepa cómo trabajamos", prosiguió.

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Asimismo, indicó: "Necesitamos más presencia en los programas de radio y televisión para que la gente entienda por qué tomamos las decisiones que tomamos".

Sobre la polémica por la acción entre Güler y Peque en el Real Madrid-Sevilla disputado en el Santiago Bernabéu, Figueroa Vázquez tomó la palabra: "Hay imágenes que no son lo suficientemente claras para tomar una decisión".

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"Si ves una imagen en la que no puedes determinar si le dio en el pecho, en la mano o en el hombro, esas cámaras no ofrecen la claridad suficiente; no aportan las garantías necesarias para decidir conforme al protocolo. Esa es una pregunta para el equipo de realización televisiva", completó.

El arbitraje español atraviesa un periodo de enorme presión, con una polémica creciente sobre las decisiones arbitrales en cada jornada y acusaciones cruzadas entre clubes y aficionados.

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Munuera considera que la solución pasa por una mayor transparencia y comunicación con la afición, para que todos entiendan que el árbitro es humano, que puede equivocarse, pero que no se equivoca a propósito.

Ambos colegiados insisten en que el objetivo principal es proteger el juego, aplicar las reglas con justicia y preservar la credibilidad de la competición, aunque eso suponga soportar duras críticas después de cada partido.

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Al final, el mensaje de Munuera queda claro para todos: "Los árbitros no son los malos de la película". Son parte del juego y tratan de dar lo mejor de sí en circunstancias difíciles y bajo una presión constante.