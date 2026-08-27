Los aficionados del Ajax, furiosos, exigen la salida de dos de sus propios jugadores

Youri Regeer no se ha ganado precisamente el favor de una gran parte de la afición del Ajax en los primeros veinte minutos del Ajax - FC Sion. El centrocampista perdió el balón dos veces en el centro del campo de una manera totalmente innecesaria y peligrosa, y después también salió perdiendo en el duelo decisivo en el 1-1 de Winsley Boteli.

En ese empate, Regeer permitió que su marcador directo se le adelantara, tras lo cual Boteli empujó al fondo de la red un centro desviado detrás de Marc-André ter Stegen. Eso provocó de inmediato una avalancha de críticas, sobre todo porque poco después Regeer volvió a perder el balón y luego indicó que no se sentía del todo bien.

En el minuto 22, el partido de Regeer ya había terminado y fue sustituido por Jorthy Mokio.

Muchos aficionados del Ajax consideran que Regeer no da el nivel para la posición de número seis. “Pista número 524 de que hace falta un nuevo seis”, escribe alguien en Ajax Showtime, tras lo cual otro añade: “Mientras este sea nuestro centro del campo, seguiremos teniendo problemas. Un centro del campo bueno y equilibrado es el motor de tu equipo.”

También su actuación defensiva en el empate recibe duras críticas. “Regeer vuelve a estar bien colocado detrás de su hombre”, escribe alguien con sarcasmo, mientras que otro se extiende más: “Ese centro que le permiten poner sin oposición es absurdo, y lo que hace después Regeer es una parodia de defender.” Algunas reacciones van aún más allá. “Espero no volver a verte nunca más. Madre mía”, escribe uno, mientras otro concluye: “Regeer ya de verdad no puede seguir.”

Tras la salida de Regeer, Steven Berghuis pasa a ser el principal blanco de las críticas. El extremo derecho, según muchos aficionados, no está aportando absolutamente nada, y sobre todo sus muchas pérdidas de balón y su falta de amenaza generan irritación. “Berghuis asume sin problemas el papel de perder balones de Regeer”, escribe alguien de forma elocuente.

Después, las críticas al veterano no hicieron más que endurecerse. “Berghuis, el eslabón débil, otra vez”, afirma un aficionado, mientras que otro seguidor del Ajax opina: “Berghuis está realmente pasado. Se ha vuelto muy flojo.” También se lee: “Berghuis no tiene piernas para esto, muy flojo otra vez.”



