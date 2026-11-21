Cómo ver el Lorient vs Rennes con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 11 22 nov 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

El Lorient recibe al Rennes en el Stade du Moustoir, en Lorient, en un partido de Ligue 1 el domingo 13 de diciembre de 2026.

El Lorient llega en un estado de forma aceptable. El equipo de Alexandre Dujeux ha ganado tres de sus últimos cinco partidos de liga, incluida una victoria por 0-2 a domicilio ante el Le Havre el 8 de noviembre que puso de manifiesto su mejora defensiva en las últimas semanas.

El Rennes, en cambio, llega a este desplazamiento marcado por la irregularidad. El equipo de Franck Haise ha perdido tres de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones y ha encajado nueve goles en ese periodo. Viaja a Lorient tras caer por 1-2 en casa ante el Lille.

Los enfrentamientos directos añaden interés al duelo. El Lorient goleó al Rennes por 4-0 en este estadio en agosto de 2025, aunque el Rennes respondió con una victoria por 2-0 en el Roazhon Park en enero de 2026.

Ambos clubes están en la mitad superior de la clasificación de Ligue 1: el Rennes ocupa la octava posición y el Lorient, la décima. Por eso, los puntos en juego tienen un peso importante en la tabla.

Sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber sobre cómo ver en directo el Lorient vs Rennes, incluida la hora de inicio, las novedades de los equipos y su estado de forma.

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