Loftus Cheek: «Ha sido un placer caminar por la pasarela»

En la noche del martes, la ciudad de Milán acogió el evento social de la Vogue World, enmarcado en el contexto de la Fashion Week. Muchísimas personalidades del mundo de la moda, del espectáculo, del deporte, del arte y de la cultura en general, no solo de Italia sino de todo el mundo, se dieron cita en el escenario de la Galería Vittorio Emanuele II para un desfile de moda excepcional, casi un verdadero espectáculo artístico.

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Entre los muchísimos modelos, profesionales y llegados desde otros sectores, que desfilaron bajo la Galería a dos pasos del Duomo, también hubo una representación del Milan. Con las tres camisetas de esta temporada estuvieron presentes Ruben Loftus-Cheek (primer equipo masculino), Ashley Hu (primer equipo femenino) y Lorenzo Ossola (capitán del Milan Futuro). Hoy, precisamente Loftus-Cheek ha publicado en las redes sociales algunas fotos, expresando sus emociones: "Vogue, ha sido un placer caminar por la pasarela, ¡gracias!".