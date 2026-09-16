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«Lo que viene es más peligroso»: Vinicius Junior amenaza al Atlético de Madrid

Atlético Madrid vs Real Madrid
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¿Volverá el brasileño a su nivel?

El brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, envió un mensaje con un claro tono de desafío al Atlético de Madrid, a pocos días del esperado derbi de la capital, asegurando que su sequía goleadora no durará mucho y que tiene más por ofrecer en el próximo enfrentamiento.

Vinicius Junior participó en la emocionante victoria del Real Madrid ante el Elche por 3-2, en el marco de la sexta jornada de LaLiga, pero salió del partido sin marcar ni asistir, después de haber desperdiciado varias ocasiones peligrosas durante el encuentro.

La estrella brasileña sufrió una evidente mala suerte frente a la portería del Elche, antes de que José Mourinho lo sustituyera en el minuto 68, mientras que el Real Madrid necesitó un gol agónico de Carlos Espí en el minuto 90+1 para decidir el partido y llevarse los tres puntos.

La estrella del Real Madrid escribió a través de la función "stories" en su cuenta de Instagram: "Mis goles volverán pronto, ¡no puedo desperdiciar todas estas ocasiones! El domingo viene más, hala Madrid".

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El mensaje de Vinicius conlleva una clara promesa de volver a marcar, en un momento en el que el Real Madrid se prepara para disputar uno de sus enfrentamientos más exigentes de esta temporada ante su rival, el Atlético de Madrid.

El Real Madrid visitará al Atlético la próxima tarde del domingo, en el estadio Metropolitano, en el marco de la séptima jornada de LaLiga.

Después de que Vinicius se limitara a la faceta creativa y al movimiento ofensivo sin dejar su huella goleadora ante el Elche, parece que el extremo brasileño fija el derbi de Madrid como la cita para recuperar su presencia frente a la portería, tras haber elegido él mismo enviar un mensaje claro antes del enfrentamiento: viene más.

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