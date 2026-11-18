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La clasificación anticipada para la Copa Africana de Naciones 2027 no fue lo único que se llevó Marruecos de su duelo ante Níger, ya que el partido dejó nuevos datos estadísticos sobre la trayectoria del seleccionador Mohamed Ouahbi al frente del combinado marroquí.

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Marruecos venció a Níger por 1-0 el martes por la noche en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, en la cuarta jornada de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027. Así, mantiene el pleno de victorias, eleva su cuenta a 12 puntos en cuatro partidos y sella oficialmente su billete para la fase final a falta de dos jornadas para el cierre de la fase de grupos.

El último triunfo fue muy distinto del despliegue ofensivo que ofreció la selección marroquí en el partido anterior, que terminó con una goleada de cinco tantos, ya que esta vez le costó mucho más superar la defensa de Níger pese a dominar durante largos tramos del encuentro.

Los resultados de Ouahbi en sus primeros 16 partidos con Marruecos son un indicador más de la solidez de su arranque: 10 victorias, 5 empates y una sola derrota, con un porcentaje de triunfos del 62,5 %, según la estadística publicada por la cuenta Stats Foot.

Con este balance, el técnico marroquí iguala el mejor arranque de un seleccionador de Marruecos en el siglo XXI, después de que el bosnio Vahid Halilhodžić firmara exactamente los mismos números en sus primeros 16 partidos al frente del combinado nacional.

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La comparación con Halilhodžić cobra relevancia si se tiene en cuenta la trayectoria del técnico bosnio con Marruecos entre 2019 y 2022, periodo en el que dirigió a la selección en 30 partidos, con 20 victorias, 7 empates y 3 derrotas, para un porcentaje de triunfos de alrededor del 66,7 %.

Además, condujo a Marruecos a la Copa Africana de Naciones 2021, antes de que su etapa en el banquillo terminara en agosto de 2022. Le sucedió Walid Regragui, que asumió posteriormente el cargo y llevó a la selección a la gesta del cuarto puesto en el Mundial 2022.

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El mejor registro de victorias de Marruecos

Con su victoria de ayer, Marruecos encadenó además 19 triunfos consecutivos en partidos de clasificación para un gran torneo (Mundial y Copa Africana de Naciones), su mejor racha de victorias en este tipo de encuentros.

Ouahbi no ocultó su satisfacción por haber cumplido el objetivo principal ante Níger, aunque tampoco pasó por alto algunos aspectos que deben mejorar. Tras el partido, habló de un descenso relativo del ritmo ofensivo en la segunda parte y señaló que quizá a su equipo le faltó algo de intensidad en los desmarques y en las carreras, si bien considera que generó numerosas ocasiones y mostró buenas ideas en ataque.

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Según la radiotelevisión pública marroquí SNRT, el técnico explicó que el cuerpo técnico trató de dar a algunos jugadores más libertad de movimientos, sin perder la organización ni el equilibrio colectivo, con el fin de probar algunas soluciones tácticas.

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El seleccionador de Marruecos explicó que su filosofía se basa en la presión adelantada y en aumentar la intensidad ofensiva, además de la presión tras pérdida para recuperar rápidamente el balón y aprovechar las ocasiones de ataque que surjan de ella. Ouahbi se mostró satisfecho con la forma en que los jugadores aplicaron estas ideas, aunque admitió que aún hay aspectos técnicos y tácticos por mejorar, y aseguró que la clasificación no llevará al cuerpo técnico a relajarse ni a cambiar su forma de trabajar, tanto si los resultados son positivos como negativos.

Con esta victoria, Marruecos se suma a las selecciones que ya tienen asegurada su presencia en la Copa Africana de Naciones 2027 a falta de dos jornadas para el final de la clasificación, junto a Senegal, Benín, Burkina Faso, Camerún y Malí, según informó la agencia Reuters.

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