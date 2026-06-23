Lo más importante: el primer comentario de Ronaldo tras sus logros históricos

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, celebró sus récords en el Mundial, pero destacó: «Lo más importante es el trabajo en equipo y sumar los tres puntos».

Este martes marcó un doblete ante Uzbekistán y llevó a Portugal a un 5-0 en la segunda jornada del Grupo 11.

Con este doblete, se convirtió en el primer jugador en anotar en seis Mundiales, en el máximo goleador de Portugal en la competición y en el segundo futbolista de mayor edad en marcar.

Tras la victoria, el astro luso reconoció: «Estoy muy contento, pero lo más importante es el trabajo en equipo y haber sumado los tres puntos». Además, adelantó que el plantel ya se enfoca en el último encuentro de la fase de grupos frente a Colombia.

Tras el encuentro, declaró a beIN Sports: «Hemos trabajado duro y hemos mejorado».

La estrella del Al-Nassr saudí añadió: «Siempre habláis de mí, pero yo solo quiero ayudar a la selección; sabemos que es una fase clave y estamos felices por lo logrado».

Sobre anotar en el Mundial de 2026, afirmó: «Sí, quiero marcar y confío en mi trabajo y en el del equipo».

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