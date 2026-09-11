El brasileño Raphinha, delantero del Barcelona, recibió un doble reconocimiento durante una semana que fue testigo del anuncio de la lista de los treinta candidatos al Balón de Oro, tras ser elegido en el once ideal de la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa, en coincidencia con su galardón como mejor jugador de LaLiga en el mes de agosto.

La elección de Raphinha en el once de la semana se produjo por decisión de los observadores técnicos de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), en reconocimiento a su destacada actuación ante el Feyenoord, tras marcar dos goles, el primero de los cuales fue notable después de regatear con gran habilidad a dos de los defensas del conjunto neerlandés.

La UEFA elogió la actuación del capitán del Barcelona, señalando que lideró la presión ofensiva con intensidad y se proyectó por detrás de la línea defensiva para generar peligro, además de sus movimientos y pases entre líneas, antes de coronar su aparición con dos goles.

El once incluyó, junto a Raphinha, a tres jugadores que anteriormente vistieron la camiseta del Barcelona: Sergiño Dest, jugador del PSV Eindhoven; Marc Bartra, jugador del Real Betis, que marcó dos goles ante el Stuttgart; y Ferran Torres, delantero del París Saint-Germain, que anotó un triplete en la portería del Slovan Bratislava en el estadio Parque de los Príncipes.

Por otra parte, Raphinha obtuvo otro reconocimiento de la patronal de LaLiga, tras ser elegido mejor jugador del mes de agosto, después del fuerte comienzo que logró con el Barcelona.

El delantero brasileño marcó 8 goles en 5 partidos en las distintas competiciones, entre ellos 6 goles en 4 partidos de LaLiga: dos ante el Elche, uno ante el Athletic Club, dos ante el Rayo Vallecano y uno ante el Valencia.

Este doble reconocimiento para Raphinha llegó en un momento en el que su nombre, junto al de Pedri, quedó ausente de la lista de los treinta candidatos al Balón de Oro.