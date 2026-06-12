Lo creas o no... ¡Asia se impone a Europa en el Mundial!

Las selecciones asiáticas siguieron imponiéndose a las europeas en el Mundial: Corea del Sur venció 2-1 a la República Checa este viernes, hora de Greenwich, en las eliminatorias para 2026. Así se confirma el dominio asiático en los últimos torneos.

Con este resultado, las selecciones asiáticas han ganado 6 de los 11 duelos ante la UEFA desde 2022, con 4 triunfos europeos y 1 empate.

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Según la red francesa «stats foot», estas cifras marcan un giro respecto a las dos Copas anteriores, cuando Europa perdió solo un partido de 15 ante Asia, con 10 triunfos y 4 empates.

La brecha entre ambos continentes se ha reducido gracias al progreso técnico y físico de las selecciones asiáticas.

Tras vencer a la República Checa, Corea del Sur ocupa el segundo puesto del Grupo A con 3 puntos, por detrás de México, que batió a Sudáfrica en el partido inaugural (2-0).

La República Checa es tercera, mientras que Sudáfrica cierra la tabla por diferencia de goles.