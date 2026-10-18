Lionel Messi volvió a ser decisivo para el Inter Miami en la madrugada del sábado al domingo, en la victoria por 1-3 ante el Atlanta United. El creador de juego, de 39 años, marcó dos goles y suma ya 936 en su impresionante carrera.

Gracias a su doblete en Atlanta, Messi es el máximo goleador de la MLS con 23 tantos. La estrella argentina también acumula 14 asistencias. En parte por ello, el Inter Miami ocupa la segunda posición, a 12 puntos del líder, el Nashville.

Germán Berterame adelantó a los visitantes de Miami justo antes del descanso. Tras la reanudación, Messi puso el 0-2 después de una jugada en la que apenas encontró oposición de la defensa del Atlanta United. También firmó el 0-3 tras una acción individual iniciada en su propio campo, que culminó con calma.

Luis Suárez también tuvo un papel destacado al dar dos asistencias. Fafà Picault marcó para los locales poco antes del final, pero el 1-3 solo sirvió para maquillar el resultado. La victoria del Inter Miami nunca volvió a peligrar en Atlanta.

A falta de cuatro jornadas, el Inter Miami ya tiene asegurada una plaza en los playoffs de la MLS. Esa vía le permite aspirar al título. Messi y compañía visitarán la próxima semana a los New York Red Bulls.

Messi suma ya 936 goles en su carrera. El veterano marcó la mayoría con el FC Barcelona: 672. Con la camiseta del Paris Saint-Germain anotó 32, mientras que con la selección argentina vio puerta en 126 ocasiones. Para el Inter Miami ha firmado 106 tantos.

Como comparación, Cristiano Ronaldo (41) ha marcado hasta ahora 981 goles. El delantero portugués del Al-Nassr parece dispuesto a hacer todo lo posible para alcanzar pronto la barrera mágica de los 1.000 goles.