Julián Álvarez se ausentó de los dos últimos partidos del Atlético de Madrid, ante la Real Sociedad y Osasuna, debido a una fatiga muscular que sufrió el pasado sábado.

El diario Mundo Deportivo señaló que Álvarez continúa trabajando para recuperar su disponibilidad de cara a llegar al derbi ante el Real Madrid, el próximo domingo, en el estadio Metropolitano, aunque su participación en el partido sigue en duda.

Dentro de su proceso de recuperación, Álvarez no se ha entrenado con el grupo desde el pasado sábado, cuando sufrió la molestia muscular, y solo le quedan dos sesiones de entrenamiento con el equipo, una el viernes y otra el sábado, para seguir la evolución de su estado y el grado de su recuperación antes del derbi, ya sea para participar como titular o desde el banquillo.

Mateu Alemany, director deportivo, declaró antes del enfrentamiento ante Osasuna, en declaraciones a la cadena Movistar, cuando se le preguntó por Álvarez: «Que participe o no dependerá mucho del estado del cuádriceps y de cómo se sienta, porque al final sabemos lo que significa una fatiga muscular».

Y añadió: «Álvarez se entrena, se prepara y dedica mucho tiempo a preparar el partido, y lo digo porque lo conozco, y tiene un deseo especial de disputarlo, y hará todo lo que esté en su mano para estar presente».

El estado de Álvarez es el principal signo de interrogación en el Atlético antes del derbi. Si alcanza la mejor forma física posible, podría comenzar el partido como titular, dada su importancia dentro del conjunto madrileño, además de que fue titular hace una semana ante el Liverpool en Anfield.

También está la opción de Jonathan David, para jugar en lugar de Álvarez o junto a él. El delantero canadiense ya ha demostrado su nivel, tras marcar dos goles en dos partidos, uno ante la Real Sociedad y el otro ante Osasuna, cuando además dio una asistencia.

De cara al derbi, Alexander Sørloth, el otro delantero natural en la plantilla del equipo, sigue sin estar disponible, debido a una lesión muscular que sufrió hace un mes y medio, que lo ha privado de participar en todos los siete partidos que ha disputado el Atlético en competiciones oficiales, además del derbi del próximo domingo.

El tercer lesionado es Pablo Barrios, cuya ausencia en el derbi ante el Real Madrid se da por probable, debido a una lesión muscular fascial de grado leve en la pierna derecha.

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