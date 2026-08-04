Llega el fichaje del Barcelona para pasar el reconocimiento médico

La delantera brasileña Kerolin Nicoli llegó la madrugada del martes al aeropuerto de Barcelona procedente de São Paulo, para completar los trámites de su fichaje oficial por el club de fútbol femenino del Barcelona, tras semanas de complejas negociaciones con su anterior club, el Manchester City inglés.

Según informó el diario catalán "Mundo Deportivo", que fue testigo directo de la llegada de la jugadora, Nicoli, de 26 años, aterrizó en tierras catalanas poco antes de las diez de la mañana, tras un viaje de cerca de 10 horas desde Brasil.

Kerolin puso fin a un largo periodo de espera que pasó en su país durante los últimos días, en el que aguardaba las noticias definitivas para cerrar su fichaje, que vivió unas prolongadas negociaciones de idas y venidas con el Manchester City, retrasadas por un documento que el club inglés debía enviar, lo que alargó todo el proceso.

Está previsto que la delantera brasileña se someta en las próximas horas al reconocimiento médico completo, antes de firmar oficialmente su nuevo contrato con el club catalán, en un paso que representa un nuevo giro en su trayectoria profesional.

Kerolin se mostró con un evidente entusiasmo y felicidad por esta nueva aventura, y expresó su temprano vínculo con el Barcelona y su afición de una manera llamativa a través de su nuevo peinado, elegido especialmente para esta ocasión.

La jugadora se trenzó y dio forma a su cabello en un corazón lateral que combina los colores azul y granate, los dos famosos colores del Barcelona, en una clara referencia simbólica a su vínculo emocional con el club catalán incluso antes de dar sus primeros pasos oficiales con él.

Se espera que Kerolin Nicoli sea una incorporación de calidad para la línea de ataque del Barcelona femenino, dada su amplia experiencia a nivel internacional y su exitosa trayectoria con el Manchester City y la selección brasileña.