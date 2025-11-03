Liverpool vs. Real Madrid, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Liverpool recibe a Real Madrid este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Anfield, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Liverpool vs. Real Madrid de la Champions League 2025-26

Los Reds llegan al compromiso después de vencer por marcador de 5-1 a Eintracht Frankfurt en la fecha 3, con goles de Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai. El equipo dirigido por Arne Slot es décimo en la clasificación con seis puntos.

Por su parte, los Merengues derrotaron por 1-0 a la Juventus en su más reciente partido de liga, con anotación de Jude Bellingham. El cuadro a cargo de Xabi Alonso es quinto en la tabla con nueve unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Liverpool vs Real Madrid, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1 Sudamérica FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN 2 (Colombia, Ecuador y Venezuela), ESPN (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México TNT Sports, HBO MAX Estados Unidos Paramount+, TUDN, ViX Premium, Univision

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN Premium, ESPN, ESPN 2 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, TUDN, ViX Premium y Univision.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Liverpool vs Real Madrid

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Liverpool

Los Reds cortaron su mal momento con un reciente triunfo frente a Aston Villa en la Premier League, pero para el duelo con Real Madrid no podrán contar con Alisson, Isak y Frimpong, todos aún en la enfermería.

Noticias del Real Madrid

Por su parte, los Merengues no tendrán disponible a Mastantuono por una pubalgia.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles